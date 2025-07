BMW Bank optimiert Marketingstrategie mit neuem Storytelling-Format und Relaunch des Partnermagazins (FOTO)

München (ots) - Die BMW Bank verstärkt den Dialog mit ihren Kundinnen und Kunden

sowie der BMW Handelsorganisation durch prominente Gesichter, die im neuen

multimedialen Storytelling-Format "road.stories" sowie dem modernisierten

Partnermagazin "THE DRIVE" erscheinen.



Sowohl in den "road.stories" als auch in "THE DRIVE" spielen die BMW Drivers

Club Champs eine zentrale Rolle. Als Markenbotschafterinnen und

Markenbotschafter gehen sie mit dem Auto auf Reisen. Ihre Erlebnisse werden für

die Kundinnen und Kunden sowie die Handelsorganisation erlebbar gemacht. Zu den

BMW Drivers Club Champs gehören die Biathletin und zweifache Olympiasiegerin

Magdalena Neuner, der Bestseller-Autor Wladimir Kaminer sowie der Spitzenkoch

Andreas Schweiger.





"Mit unserer erweiterten Marketingstrategie wollen wir die BMW Bank emotionalaufladen und nahbarer machen. Dabei setzen wir auf Menschen, die seit langem derMarke BMW nahestehen. Somit können wir die Werte von BMW für unsere Kundinnenund Kunden besonders authentisch vermitteln", sagt Felix-Hendrik Laabs, LeiterMarketing, Produktmanagement, Versicherungen bei der BMW Bank.Der entwickelte Content entstand in Zusammenarbeit mit dem Mediahouseramp.space, das zudem die "road.stories"-Folgen und das Magazin "THE DRIVE"produziert. ramp.space ist in der Automobil- und Luxusbranche durch die Magazineramp und rampstyle bekannt.Storytelling-Format "road.stories" schon zweifach ausgezeichnetBereits vor rund einem Jahr führte die BMW Bank das Storytelling-Format"road.stories" ein. Im Fokus stehen die Events des BMW Drivers Club*, der seitmehr als zehn Jahren die Marke BMW für die Kundinnen und Kunden der BMW Bankdurch Veranstaltungen erlebbar macht. Mit den "road.stories" transportiert dieBMW Bank diese Erlebniswelten nun auch in die sozialen Medien. Dadurch lassenwir durch die Kommunikation all unsere Kundinnen und Kunden sowie Fans am BMWDrivers Club teilhaben.Die BMW Drivers Club Champs begeben sich regelmäßig auf eine facettenreicheSpurensuche. Unterwegs treffen sie auf inspirierende Persönlichkeiten aus denBereichen Kunst, Kultur, Motorsport sowie Kulinarik, und geben dabei exklusive,hautnahe Einblicke in die Welt von BMW. Im Mittelpunkt stehen dabei stets dieFreude am Fahren und das Fahrzeug als Symbol für Entdeckungsdrang undpersönliche Freiheit. So schafft die BMW Bank mit "road.stories" ein emotionalanregendes, multimediales Erlebnis, das die Sichtbarkeit der Marke erhöht.Bereits die erste Folge des Formats wurde ausgezeichnet: Bei den renommierten