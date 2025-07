Teamviewer nach den Zahlen: "Kein Befreiungsschlag für die Aktie"

Der Umsatz des Göppinger Software-Konzerns stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 190,7 Millionen Euro, was einem Plus von 6 Prozent bei konstanten Wechselkursen entspricht. Der Umsatz von selbst legte um 6 5 Prozent auf 173,7 Millionen Euro zu, sowohl gemeldet als auch bei konstanten Währungen. Das Standalone-Geschäft von 1E wuchs moderat um 2 Prozent auf 17 Millionen Euro, was bei konstanten Währungen einen Anstieg von 7 Prozent bedeutet.

Die Aktie kletterte zum Handelsstart um fast 10 Prozent auf über 10 Euro, gab einen Teil der Gewinne im Laufe des Vormittags allerdings wieder ab. Gegen Mittag liegt das Plus bei gut 5 Prozent. Die Teamviewer-Aktie notiert damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie vor 3 Jahren. An die Corona-Euphorie mit Kursen von über 50 Euro konnte die Aktie nicht mehr anknüpfen.