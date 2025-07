Philips-Aktie explodiert um fast 10 Prozent nach Quartalszahlen!

Die Aktie des niederländischen Konzerns Philips ist am Dienstagvormittag kräftig gestiegen, nachdem das Unternehmen eine deutliche Reduzierung seiner erwarteten Zollbelastung im Zuge des jüngsten US-EU-Handelsabkommens verkündet und gleichzeitig seine Margenprognose für das laufende Jahr angehoben hat. Aktuell notierte die Aktie bei 24,27 Euro, was einem Plus von 9,87 Prozent entspricht (Stand: 11:00 Uhr MESZ).

US-Zölle treffen Philips weniger hart als befürchtet

Philips senkte seine Schätzung der diesjährigen Belastung durch US-Importzölle von bislang 250 bis 300 Millionen Euro auf nun 150 bis 200 Millionen Euro. Möglich wurde dies durch die Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, nach der für die meisten EU-Waren künftig ein reduzierter Zollsatz von 15 Prozent gelten soll.

"Die Auswirkungen der Zölle haben sich entwickelt und bleiben dynamisch", erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme. CEO Roy Jakobs ergänzte, das Abkommen bringe mehr Planungssicherheit, betonte jedoch zugleich, dass Philips weiterhin auf Zollausnahmen für den Gesundheitssektor in den USA und China hinarbeite.

Solide Quartalszahlen beflügeln Anlegerstimmung

Neben der reduzierten Zollbelastung sorgten auch besser als erwartete Geschäftszahlen für das zweite Quartal für positive Impulse. So stieg die bereinigte EBITA-Marge deutlich auf 12,4 Prozent und übertraf damit klar die Analystenerwartung von 9,9 Prozent.

Der Umsatz lag mit 4,3 Milliarden Euro im Rahmen der Erwartungen, während das bereinigte EBITA bei 540 Millionen Euro lag. Auch der Free Cashflow konnte auf 230 Millionen Euro gesteigert werden. Darüber hinaus verzeichnete Philips einen Anstieg des vergleichbaren Auftragseingangs um 6 Prozent, was auf eine solide Nachfrage und wachsendes Kundeninteresse hinweist.

Starke operative Leistung – KI und neue Verträge stützen Wachstum

Philips verweist auf eine robuste Entwicklung in den Bereichen Personal Health, Diagnostik & Therapie sowie vernetzte Patientenversorgung. Der Einsatz von KI-gestützten Diagnosesystemen und die Optimierung des Produktmixes hätten zur Margensteigerung beigetragen. Darüber hinaus wurde ein bedeutender Vertrag mit dem indonesischen Gesundheitsministerium über das Azurion-Bildgebungssystem abgeschlossen.

In China sieht sich Philips trotz jüngster regulatorischer Maßnahmen gut positioniert. "90 Prozent unserer in China verkauften Produkte werden lokal gefertigt", so Jakobs. Die Nachfrage in der Volksrepublik ziehe zudem langsam wieder an.

Kapitalstrategie und Ausblick bleiben solide

Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das vergleichbare Umsatzwachstum von 1 Prozent bis 3 Prozent für das Gesamtjahr und sieht weiteres Potenzial für eine sequentielle Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte. Auch der Free Cashflow für 2025 wird nun auf 200 bis 400 Millionen Euro geschätzt, trotz der anstehenden Auszahlungen im Zusammenhang mit den US-Vergleichen zur Philips-Respironics-Rückrufaffäre.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

