Philips erhöht Ergebnis-Ausblick

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Philips schaut wieder optimistischer auf das laufende Jahr. Hintergrund ist die Zoll-Einigung zwischen den USA und der Europäischen Union. Diese dürfte die Ergebnisse 2025 mit 150 bis 200 Millionen Euro belasten, teilte der niederländische Konkurrent von Siemens Healthineers am Dienstag in Amsterdam mit. Bislang hatte Philips mit 100 Millionen Euro mehr gerechnet. Im zweiten Quartal schnitten die Niederländer zudem besser ab als gedacht.

Der Aktie gab dies einen Schub. Sie kletterte in Amsterdam zwischenzeitlich um mehr als zehn Prozent. Die Verluste im laufenden Jahr holte das Papier fast vollständig auf. In ihrem Sog stiegen Siemens Healthineers im Dax um rund ein Prozent. Die Wettbewerber aus Erlangen legen am Mittwoch ihre Zahlen vor. Analysten sehen auch hier Aufwärtspotenzial für die Prognose. Beide Unternehmen hatten im Vorquartal ihre Ergebnisaussichten wegen der US-Zollpolitik gesenkt.