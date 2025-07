Krise bei UnitedHealth: Es ist noch schlimmer als befürchtet!

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Unitedhealth Group Inc!

Viele Anlegerinnen und Anleger haben sich in den vergangenen Wochen in der Hoffnung auf einen Turnaround vom vermeintlich günstigen Kurs zu einem Investment verleiten lassen. Das dürfte sich nach den am Dienstagmittag vorgelegten Quartalszahlen rächen.

Gewinn pro Aktie bricht um 40 Prozent ein

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 12,9 Prozent auf 111,62 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen der Analystinnen und Analysten genau getroffen und ein neuer Umsatzrekord erzielt werden.

Allerdings ist der Gewinn gegenüber dem Stand vor 12 Monaten noch deutlich stärker eingebrochen als an der Wall Street befürchtet wurde. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 4,08 US-Dollar um 37 Cent unter der Prognose. Der Vorjahreswert wurde damit um 2,72 US-Dollar unterboten, was einem Rückgang von 40,0 Prozent entspricht.

Besorgniserregender Kostenanstieg schrumpft Gewinne

Entsprechend ernüchternd fällt auch der Blick auf die finanzielle Gesamtleistung aus. Zwar erwirtschaftete UnitedHealth mit 3,41 Milliarden US-Dollar noch immer einen Milliardengewinn. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal ist mit einem Minus von 19,2 Prozent aber empfindlich.

Vor allem der Anstieg der Behandlungskosten um mehr als 13,0 Milliarden US-Dollar auf 78,6 Milliarden US-Dollar ist besorgniserregend – und das Management dazu veranlasst, den Ausblick sowohl für den Umsatz als auch den Gewinn deutlich zu senken.

Gewinnprognose meilenweit unter den Erwartungen

Mit einer Umsatzprognose von 445,5 bis 448,0 Milliarden US-Dollar ist UnitedHealth noch geringfügig hinter der Konsensprognose von 449,1 Milliarden US-Dollar zurückgeblieben. Bei der Gewinnerwartung hat sich aber eine gewaltige Abweichung ergeben.

Die Wall-Street-Prognose lag bei einem erwarteten Ertrag von 20,90 US-Dollar pro Aktie. UnitedHealth stellte aber lediglich 14,65 US-Dollar beziehungsweise 16,00 US-Dollar auf bereinigter Basis in Aussicht. Der Grund hierfür ist, dass der Konzern mit weiter steigenden Kosten rechnet.

Aktie erneut mit deutlichen Verlusten

Zu den Zahlen hatten Anlegerinnen und Anleger in der US-Vorbörse eine deutliche Meinung. Die Aktie fiel in einer ersten Reaktion auf rund 265,00 US-Dollar und damit um etwa 6,0 Prozent. Anschließend konnte sie ihre Kursverluste auf etwa 3,5 Prozent eingrenzen.

Der Abstand bis zum bisherigen Jahrestief bei rund 249,00 US-Dollar bleibt damit überschaubar. Sollte dieses erneut unterboten werden, würde das ein neues Mehrjahrestief und damit ein starkes, technisches Verkaufssignal bedeuten.

Fazit: Finger weg, selbst die Bewertung ist nur auf den ersten Blick günstig!

Auf Basis der unternehmenseigenen Schätzung ist UnitedHealth für einen Kurs von etwa 270,00 US-Dollar mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 17 bewertet. Das liegt zwar deutlich unter dem Fünfjahresmittel von 20,5, spricht damit aber dennoch nicht für einen Kauf der Aktie.

Erstens dürfte auch der am Dienstag vorgelegte Ausblick mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sein. Während die Behandlungskosten explodieren, könnte die von US-Präsident Donald Trump angestoßene Steuerreform zu erheblichen Kürzungen bei Gesundheits- und Sozialausgaben führen.

Und zweitens ist die ebenfalls von hohen Kursverlusten betroffene Konkurrenz schlicht günstiger bewertet. Bei Konkurrenten wie Centene, Elevance Health und Molina Healtcare gibt es sogar einstellige Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Wer unbedingt in der US-Krankenversicherungsbranche investieren möchte, sollte das lieber hier tun.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,54 % und einem Kurs von 232,4EUR auf Tradegate (29. Juli 2025, 12:57 Uhr) gehandelt.

