Dieser Dividendenwert ist einfach nicht aufzuhalten!

Während US-Krankenversicherer angesichts explodierender Patientenkosten und Mittelkürzungen in einer schweren Krise stecken, wie die am Dienstagmittag von UnitedHealth vorgelegten Quartalszahlen zeigen , läuft es für Health-Care-REITs deutlich besser.

Die Vermieter von Krankenhausimmobilien, Pflegeheimen, Wellnesszentren und Arztpraxen erzielen stabile Mieteinkünfte, profitieren vom demographischen Wandel und können steigende Kosten anders als Versicherer überwiegend an ihre Mieter weiterreichen.

Von dieser Entwicklung profitierte in den vergangenen 12 Monaten vor allem Welltower, dem mit einem Börsenwert von 103,5 Milliarden US-Dollar weltweit größten, auf Gesundheitsimmobilien spezialisierten Immobilieninvestitionsfonds (REIT). Dessen Aktie legte um rund 46 Prozent zu.

Starkes Wachstum gegenüber dem Vorjahr

Am Montagabend musste das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen Farbe bekennen. Die Erwartungen der Analystinnen und Analysten konnte Welltower jedoch mühelos übertreffen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 40,1 Prozent auf 2,55 Milliarden US-Dollar zu. Das lag um 40 Millionen US-Dollar über den Schätzungen. Der Anstieg geht einerseits auf stark gestiegene Miteinnahmen sowie andererseits auf höhere Gebühren und Serviceerlöse zurück.

Ausblick dank sprudelnder Miteinnahmen angehoben

Auch bei den Funds from Operation (FFO) konnte Welltower überzeugen. Die pro Aktie erzielten, bereinigten Mieteinnahmen lagen mit 1,28 US-Dollar um 5 Cent über den Erwartungen. Im Vergleichszeitraum vor einem Jahr hatten die FFO mit 1,05 US-Dollar je Anteil noch um 23 Cent niedriger gelegen.

Insgesamt verzeichnete das Unternehmen einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 301,9 Millionen US-Dollar – ein Zuwachs von 18,5 Prozent. Die FFO kletterten unterdessen von 637,5 auf 857,2 Millionen US-Dollar und legten damit um 34,5 Prozent zu.

Die starke Ertragslage hat Welltower daher dazu veranlasst, seinen Ausblick auf das Gesamtjahr anzuheben. Statt wie bisher 1,70 bis 1,84 US-Dollar erwartet das Unternehmen nun einen Gewinn von 1,86 bis 1,94 US-Dollar pro Aktie. Die FFO-Prognose wurde von 4,90 bis 5,04 US-Dollar auf 5,06 bis 5,14 US-Dollar angehoben. Damit konnten die Erwartungen um 9 Cent übertroffen werden.

Aktie gefragt, neue Rekordnotierungen fest im Blick

Die starken Zahlen sowie der angehobene Ausblick werden am Dienstag mit Kursgewinnen belohnt. Welltower legte am Nachmittag um mehr als 4,0 Prozent zu und war damit nur noch wenige Cent von seinem bisherigen Allzeithoch von 164,30 US-Dollar entfernt. Die gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

Mit Blick auf die Bewertung ist der Aufwärtstrend aber inzwischen sehr weit fortgeschritten. Auf Basis der unternehmenseigenen FFO-Schätzung ist Welltower mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 32,4 bewertet. Das liegt um rund 150 Prozent über dem Branchendurchschnitt.

Auch über die Gesundheitssparte hinaus ist dieses Vielfache besorgniserregend hoch. Als fair bewertet gelten REITS üblicherweise mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 10 bis 20 (in Abhängigkeit von der Branche). Zu wird zum Beispiel Weltklasse-REIT Prologis, Weltmarktführer bei Gewerbe- und Industrieimmobilen, für 2025 mit dem 18,6-Fachen seiner FFO bewertet.

Fazit: Bärenstark, aber inzwischen einfach zu teuer

Das legt nahe, dass die Bewertung von Welltower ausgereizt ist und die Aktie gegenwärtig nur noch von technischen Trends profitiert. Mit einer Dividendenrendite von 1,7 Prozent ist sie außerdem nur noch für Anlegerinnen und Anleger interessant, die zu deutlich günstigeren Kursen eingestiegen sind.

Wer in der Branche investieren möchte, sollte sich daher nach deutlich günstiger bewerteten REITs umsehen. Eine attraktive Kombination aus hoher Dividendenrendite und moderaten Bewertungsvielfachen bieten vor allem National Health Investors, Omega Healthcare und LTC Properties. Wer auf der Suche nach einer spekulativen Turnaround-Wette ist, wird außerdem bei Medical Properties Trust fündig, der am Donnerstag seine Quartalszahlen vorstellen wird.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Welltower Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,68 % und einem Kurs von 143,1EUR auf Tradegate (29. Juli 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.