IHK-GfI und Diamant Software GmbH vereinbaren Rollout von Diamant/4 in den IHKs (FOTO)

Bielefeld/ Dortmund (ots) - Die IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung

mbH (IHK-GfI) und die Diamant Software GmbH haben eine neue vertragliche

Vereinbarung geschlossen. Ziel ist die Einführung der Rechnungswesenlösung

Diamant/4 in der IHK-Organisation. Die Vereinbarung baut auf einer über

20-jährigen, erfolgreichen Zusammenarbeit auf und sichert die technologische

Weiterentwicklung im Bereich Rechnungswesen für die Industrie- und

Handelskammern (IHKs) langfristig ab.



Die IHK-GfI fungiert als zentraler IT-Dienstleister der IHK-Organisation und

setzt bereits seit vielen Jahren auf Lösungen aus dem Hause Diamant Software -

zunächst auf Diamant/3 und später auf Diamant 2020. Mit dem Umstieg auf

Diamant/4 wird nun der nächste Technologiesprung vollzogen.





Erste Pilotmigrationen bei der IHK Aachen, der IHK Flensburg und der IHK für

München und Oberbayern wurden erfolgreich abgeschlossen. Weitere Standorte,

darunter die IHK zu Dortmund und die IHK Südlicher Oberrhein, befinden sich

aktuell in der Umsetzung. Die gewonnenen Erkenntnisse aus diesen Projekten

fließen in ein standardisiertes Migrationskonzept ein, das die Grundlage für den

Rollout in der IHK-Organisation bildet.



"Mit der neuen Vereinbarung schaffen wir gemeinsam mit einem langjährigen

Partner die Grundlage für gesteigerten Nutzungskomfort und intelligent

automatisierte Workflows im Rechnungswesen", sagt Dr. Dirk Nölken,

Geschäftsführer der IHK-GfI. "Unsere Partnerschaft mit Diamant Software ist

geprägt von Verlässlichkeit und Augenhöhe. Darauf bauen wir nun weiter auf."Auch

bei Diamant Software ist man überzeugt von der gemeinsamen Perspektive. "Dass

wir mit Diamant/4 nun flächendeckend in der IHK-Organisation an den Start gehen,

erfüllt uns mit Stolz", erklärt Fabian Scarabis, Geschäftsführer der Diamant

Software GmbH. "Diese Vereinbarung ist mehr als ein Vertrag, sie ist ein

Bekenntnis zueinander. Es zeigt, wie viel man gemeinsam erreichen kann, wenn

Vertrauen, Kompetenz und ein gemeinsames Ziel zusammenkommen."



Mit der Einführung von Diamant/4 erhalten die IHKs eine leistungsstarke Lösung,

die speziell auf die Anforderungen komplexer Organisationsstrukturen ausgelegt

ist. Die Standardisierung ermöglicht den beteiligten IHKs effiziente Prozesse,

die gleichzeitig flexibel auf die jeweiligen Besonderheiten der Kammern eingehen

können.



Über Diamant Software GmbH



Diamant Software ist der Spezialist für digitalisierte und automatisierte

Rechnungswesen- und Controlling-Software in mittelständisch geprägten

Organisationen. Zahlreiche Unternehmen mit über 100.000 Anwendern aus allen

Bereichen der Wirtschaft sowie Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens

vertrauen auf die Lösungen des Bielefelder Unternehmens. Diamant Software

verfolgt seit Gründung das Ziel, die Zukunft von Rechnungswesen-Software zu

gestalten, indem sie fortschrittliche und innovative Lösungen anbietet. Hieran

arbeiten mehr als 320 Mitarbeitende am Stammsitz in Bielefeld. Seit 2019

betreibt Diamant Software ein KI-Kompetenzzentrum in Darmstadt und ist

Gründungsmitglied der Initiative des KI-Park e. V. zur Förderung von

KI-Technologie und Anwendungen in Europa. http://www.diamant-software.de



Über IHK-GfI mbH



Die IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung (IHK-GfI) ist der gemeinsame

IT-Servicedienstleister der IHK-Organisation und ausschließlich für diese tätig.

Mit rund 400 Mitarbeitenden in Dortmund ist sie verantwortlich für die

Entwicklung, den Betrieb und die Sicherheit von IT- und Softwarelösungen, die

Arbeitsprozesse in den IHKs und ihre Kundenschnittstellen digitalisieren.

http://www.ihk-gfi.de



