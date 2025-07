Online-Apotheke Redcare steigert operativen Gewinn überraschend

Nach anfänglichen Gewinnen von fast sechs Prozent lag die Aktie zuletzt noch mit rund einem Prozent im Plus. Am Vortag war der Kurs allerdings noch um fast sechs Prozent gefallen. Und auch im Jahresverlauf hat die Aktie einen recht holprigen Ritt hingelegt, unter anderem belastet von Sorgen um die E-Rezept-Technologie Cardlink war die Aktie Ende Juni auf ein Zweijahrestief gefallen, von dem sie sich noch nicht ganz erholt hat. Auf Jahressicht beträgt das Minus fast 19 Prozent.

Im zweiten Quartal konnte Redcare nun den um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um gut ein Fünftel auf etwas mehr als 18 Millionen Euro steigern, wie das Unternehmen in Sevenum weiter mitteilte. Experten hatten nur mit einem stabilen operativen Ergebnis gerechnet. Das operative Ergebnis sei stärker als erwartet ausgefallen, schrieb UBS-Experte Olivier Calvet in einer ersten Reaktion. Mit Blick auf den unveränderten Jahresausblick sei aber eine beschleunigte Geschäftsentwicklung nötig, urteilte er.

Tatsächlich ist Redcare in Sachen Profitabilität inzwischen wieder auf dem Vormarsch. Nach zwei vergleichsweise schwachen Quartalen lag die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) bei 2,6 Prozent. Finanzchef Jasper Eenhorst hatte bereits bei der Vorlage von ersten Eckdaten vor einigen Wochen angekündigt, dass die Marge auch im zweiten Halbjahr weiter anziehen soll. Im Gesamtjahr soll sich die Marge dadurch auf 2 bis 2,5 Prozent verbessern, nach 1,4 Prozent im Vorjahr.

Unter dem Strich erzielte die Versandapotheke im vergangenen Quartal dank eines Millionenertrags durch den Teilrückkauf von Wandelanleihen einen Gewinn. Auf Halbjahressicht schreibt der Konzern noch rote Zahlen: Hier ging der auf die Aktionäre entfallende Verlust aber immerhin auf knapp 1,5 Millionen Euro zurück, nach minus 12,1 Millionen vor einem Jahr.

Wie bereits seit Anfang Juli bekannt ist, legte der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Viertel auf 709 Millionen Euro zu. Wachstumstreiber war das noch recht junge Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland.

Unterdessen dürfen sich Kunden und Kundinnen womöglich auch in Zukunft auf Preisnachlässe bei der Online-Apotheke freuen: "Das jüngste Urteil des Bundesgerichtshofs stärkt unsere Position, Boni auf verschreibungspflichtige Medikamente weiterhin anbieten zu können", sagte Redcare-Lenker Heinrich. Damit reagiert Redcare ähnlich wie Konkurrent DocMorris , der nach dem BGH-Urteil Mitte Juli angekündigt hatte, Kunden bei Online-Bestellungen für rezeptpflichtige Medikamente "ab sofort" wieder einen Bonus zu gewähren.

Der BGH hatte entschieden, dass eine inzwischen in den DocMorris-Konzern integrierte niederländische Apotheke vor mehr als zehn Jahren Kunden in Deutschland beim Verkauf von rezeptpflichtigen Medikamenten mit Prämien locken durfte. Vorangegangen war ein jahrelanger juristischer Streit, ob die Preisbindung auch für Versandapotheken im EU-Ausland gilt, der schon den Europäischen Gerichtshof (EuGH) und weitere Gerichte hierzulande beschäftigte. In diesem Zusammenhang wurden auch die in Deutschland gültigen Regelungen überarbeitet.

Die Interpretation des BGH-Urteils, das sich auf die alten Regeln bezieht, ist allerdings umstritten. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) hat deutlich gemacht, dass sie von einer Beibehaltung der Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel in Deutschland ausgeht. Gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe kündigte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zuletzt an, dass sie die Preisbindung schützen werde./tav/mne/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 31.305 auf Ariva Indikation (29. Juli 2025, 11:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +3,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,48 %. Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 162,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -11,32 %/+101,89 % bedeutet.