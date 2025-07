Malmendier kritisiert fehlenden Dienstleistungsfokus bei Zoll-Deal

smallvalueinvestor schrieb 08.07.25, 16:13

Gebe zu, diese Ansicht kann man vertreten:



Aber

1. 250 Mio Euro Synergien p.a. zu 150 Mio Kaufpreis + Earn ou hört sich nicht schlecht an. Bei Streaming Diensten kommt man in DE nicht mehr an RTL+ vorbei. Wenn RTL+ ins positive dreht: Sky is the limit.

2. Sonderdivis locken nunmal viele Kleinanleger. Siehe DWS; Reguläre Divi p.a. ist doch auch schon super.

3. RTL DE soll fast 5Mrd wert sein, Freemantle fast 3 Mrd, Was ist mit RTL+, die anderen fast 70 Sender. Zum of the Parts ist doch viel höher

4. Werbenmarkt könnte ha auch mal anspringen



Sehe viel Potential, gewisse Risiken aber ganz viel Potential. Aktuell ist doch die Bewertung doch sehr moderat.



Was wurde doch hier immer gejammert, der RTL Nederland Deal kommt nicht. Kannst ja Zurückblättern, wie ich immer die Fahne hochgehalten habe. Belegt mit Fakten.



VG



smallvalueinvestor