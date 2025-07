Deutsche Bank Research senkt Ziel für Verbio auf 15 Euro - 'Hold'

rabajatis schrieb 22.07.25, 21:44

Das kann man auch weit höher ansetzen. Denn in der Q1-Präsentation - siehe Youtube - wurde ab so Minute 38:50 gesagt, das 1 Euro mehr über ein ganzes Jahr beim THG-Quotenpreis 1 Millionen Euro mehr EBITDA bei Verbio seien. Das kann ja jeder nachhören. Wenn jetzt der Quotenpreis von so 130 Euro Anfang 2025 auf 260 Euro in 2026 steigen sollte - wie im verlinkten Marktbericht geschrieben wird - dann sind das um 130 Mio. Euro oder um 2 Euro je Aktie mehr EBITDA. Ein KGV von 10 angesetzt, sind das 20 Euro je Aktie. Also wieder Kurse über 30 Euro je Verbio Aktie (in 2026). Wobei die Aktie von 85 Euro kommt und 260 Euro beim THG-Preis auch längst nicht das letzte Wort sein müssen, wenn RED III entsprechend umgesetzt wird. Denn wie auch schon geschrieben, ist ein Anstieg des THG-Quotenpreises die für den Staat günstigste Förderung der Elektromobilität, da er dafür ja nichts bezahlen muss, sondern das die Fahrer von Verbrennerautos bezahlen müssen.



Die Verbio Aktie ist hochspannend wie nur wenige andere Aktien. Aber nicht nur wegen der Spekulation mit dem THG-Quotenpreis.