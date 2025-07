Trendwende bei Arbeitslosigkeit möglich

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sieht gute Chancen für eine Trendwende am Arbeitsmarkt. Das monatlich erstellte Arbeitsmarktbarometer des IAB erreichte im Juli erstmals seit zehn Monaten wieder die neutrale Marke von 100 Punkten, wie das Institut in Nürnberg bekanntgab. Zuvor hatte es längere Zeit unterhalb dieses Wertes verharrt, was auf eine negative Entwicklung hindeutete.

Das Barometer besteht aus den Komponenten Arbeitslosigkeit und Beschäftigung und dient als Frühindikator für die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Die Komponente Arbeitslosigkeit verbesserte sich im Juli um 1,5 Punkte auf 99,6 Punkte deutlich und erreichte damit nach Angaben des Instituts den höchsten Stand seit Mai 2023.

Die Zahl der Arbeitslosen werde zwar im August die Grenze von drei Millionen überschreiten, sagte der Leiter des IAB-Forschungsbereiches Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen, Enzo Weber: "Aber wenn sich die Trendwende durchsetzt, wird das eine kurze Episode bleiben."

Die Beschäftigungskomponente liegt dem IAB zufolge mit 100,3 Punkten derzeit sogar leicht über der neutralen Marke. Für das Barometer werden alle deutschen Arbeitsagenturen monatlich nach ihren Erwartungen für die folgenden drei Monate gefragt./dm/DP/mis