Hellmeyer über Handelskonflikt, US-Verschuldung, Nahost-Konflikt & EU-Politik!

Willkommen zu einer packenden Folge des Podcasts mit Volker Glaser und Lukas Spang! Unser Gast: Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, liefert messerscharfe Analysen zu Wirtschaft, Geopolitik und Finanzmärkten. Mit Wurzeln bei der Deutschen Bank, Erfahrung in London und als Chefanalyst bei der Bremer Landesbank bringt Hellmeyer eine geballte Expertise mit. Geboren 1961 in Hamburg, prägt ihn die Klarheit eines Kapitänssohns: Es gibt nur einen richtigen Kurs!

Hellmeyer führt den Begriff „Verwahrlosung“ ein, um den Zerfall der internationalen, rechtsbasierten Ordnung zu beschreiben. Das Recht des Stärkeren dominiert, während die Welthandelsorganisation an Einfluss verliert – ein Rückfall in alte Zeiten, der die Berechenbarkeit für Märkte erschwert. Er skizziert den Machtverlust des Westens: von 80 % Anteil an der Weltwirtschaft 1980 auf nur 30 % heute, während der globale Süden (88 % der Weltbevölkerung) mit besseren Strukturdaten und 70 % der Devisenreserven die Führung übernimmt. Der Westen leidet am „Fat Lazy Bastard" Syndrome, verspielt seit 35 Jahren seine Vormachtstellung durch mangelnde Ertüchtigung und Abkehr von freien Märkten.

Geopolitisch beleuchtet Hellmeyer die USA unter Trump, der mit Steuersenkungen, Bürokratieabbau und Energiepolitik die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Investitionen von über 5.000 Milliarden US-Dollar in KI und Pharma sprechen Bände. Europa hingegen droht durch hohe Energiepreise (fünffacher US-Preis) und grüne Politik den Anschluss zu verlieren. Hellmeyer fordert eine Energiepreisoffensive, etwa durch Nutzung russischer Ressourcen, und kritisiert die esoterische Energiewende, die Deutschlands Wirtschaft zerstören könnte.

Für Investoren bleibt er optimistisch: Aktienmärkte profitieren von 7–8 % nominalem Wachstum, Small Caps bieten Rebound-Chancen, Edelmetalle sind ein sicherer Hafen. Seine Thesen für 2025: 3,5 % globales Wachstum, gelöste Konflikte, steigende Edelmetallpreise.

