AKTIE IM FOKUS MTU steigen wieder gen Rekordhoch - JPMorgan sieht Aktie darüber Ein positiver Kommentar der US-Bank JPMorgan zu MTU samt deutlich angehobenem Kursziel hat der Aktie des Triebwerkbauers am Dienstag neue Aufwärtsimpulse verliehen. Das Papier setzte sich mit plus 3,3 Prozent auf 374,40 Euro an die Dax -Spitze …