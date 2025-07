Logistikprobleme und Dollar-Schwäche belasten - Jahresprognose steht aber

DOCH, das ist MÖGLICH! Auch Sachanlagen ganz unabhängig vom Zugangsjahr.Beim Impairment-Test geht es auch nicht nur um die aktuellen Kurse sondern um die langfristig prognostizierten.Steht doch auch alles in der Mitteilung.>>> Der Wertberichtigungsbedarf ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der langfristigen Euro-US-Dollar-Wechselkursannahme um 0,10 US-Dollar pro Euro, aber auch auf veränderte Annahmen zu langfristigen Kalipreisreihen und einen gestiegenen Kapitalkostensatz zurückzuführen. <<<<>>>> Die Einflussfaktoren, die in die Wertermittlung nach IAS 36 eingehen, unterlagen auch in der Vergangenheit erheblichen Schwankungen in beide Richtungen. Für ihre Auswirkungen werden daher Sensitivitätsrechnungen in den Geschäftsberichten der K+S Gruppe veröffentlicht. <<<