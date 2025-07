RBC stuft Shell (neu) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Vor den Zahlen für das zweite Quartal habe der Ölkonzern zwar einen enttäuschenden Zwischenbericht gegeben, doch dürfte dies an der ansonsten guten Stimmung gegenüber Shell unter Investoren nichts ändern, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag anlässlich des anstehenden Quartalsberichts./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 05:15 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 05:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 31,36EUR auf Tradegate (29. Juli 2025, 12:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A