Spitch kündigt neue Generation kollaborativer Contact Center an

Frankfurt (ots) - Die starre Trennung von KI-Dialogsystem und menschlicher

Interaktion soll überwunden werden



Die Schweizer Spitch AG hat angekündigt, künftig Mensch und Maschine im

Kundenkontakt der Unternehmen nahtloser miteinander zu verbinden. Das

Unternehmen spricht von einer neuen Generation "kollaborativer Contact Center",

die dem Kunden ein durchgängiges Erlebnis bieten, das menschliche Empathie mit

analytischer KI-Power nahtlos verbindet. Hierzu soll die heute übliche starre

Trennung zwischen KI-basiertem Sprachdialogsystem und dem Gespräch mit einem

Menschen aus Fleisch und Blut zumindest teilweise aufgelöst werden. Spitch

erklärt den Weg in die Zukunft:



Jenseits des Bots: Kundenerlebnis ist Zusammenarbeit





Die Diskussion um generative KI im Kundenservice steckt seit Jahren in einerEndlosschleife fest. Automatisierung wird gefeiert, Effizienz bejubelt - unddoch bleibt das Erlebnis für viele Kundinnen und Kunden frustrierendzersplittert. Zwar hat die aktuelle Generation von KI-Werkzeugen wie virtuelleAssistenten oder Agent-Assist-Apps beachtliche Fortschritte erzielt undunterstützt heute dabei, anspruchsvolle Serviceziele zu erreichen. Doch dasGrundprinzip gleicht einer Fließbandlogik mit festen Grenzen - ungeeignet füreine Kundenerlebniswelt, die auf ganzheitliche, intelligente Lösungen angewiesenist.Auch die besten Umsetzungen führen immer noch zu Interaktionen, die Kundinnenund Kunden mitunter verärgern und weder die menschlichen noch die maschinellenStärken voll zur Geltung bringen. Die wirkliche Zukunft liegt in einemParadigmenwechsel: in einer kontinuierlichen, echten Zusammenarbeit - einemreibungslosen Zusammenspiel, bei dem KI und menschliche Servicekräfte gemeinsamals integriertes Team Kundenprobleme lösen.Von funktional zu fließend: Die Grundlage für morgenDer typische Servicekontakt beginnt heute mit einem virtuellen Assistenten odereinem IVR-System - Tools, die sich in Geschwindigkeit, Genauigkeit undZugänglichkeit stetig verbessert haben. Sie bewältigen zuverlässig große Mengenan Routineanfragen und sind aus modernen Support-Ökosystemen nicht mehrwegzudenken. Doch sobald ein Gespräch mehr Kontext oder Fingerspitzengefühlerfordert, wirkt der Übergang zu einer menschlichen Servicekraft häufig holprig.Informationen müssen wiederholt, Anliegen neu erklärt werden - der Erzählflussreißt ab.Diese Schwächen sind keine Fehler im klassischen Sinne, sondern Zeichen einesÜbergangs. Das bestehende Modell ist funktional - und oft sogar sehr effizient -aber im Kern bleibt es linear. Mensch und Maschine agieren getrennt: jeder fürsich, beide mit Stärken, doch ohne die Kontinuität, die Kundinnen und Kunden