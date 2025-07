JAS unterzeichnet Aktienkaufvertrag zur Übernahme von Pentagon Freight Services

„Die Übernahme von Pentagon unterstützt die strategischen Zielen von JAS, da sie unsere Fähigkeit, hochspezialisierte Logistiklösungen für die Öl- und Gas-, Schiffs-, Bau- und Energieindustrie zu liefern, erheblich verbessert. Wir freuen uns auf den Abschluss der Übernahme und heißen die Mitglieder des Pentagon-Teams in der JAS-Familie herzlich willkommen", so Marco Rebuffi, CEO und President von JAS.

ATLANTA, 29. Juli 2025 /PRNewswire/ -- JAS, ein weltweit führender Anbieter von Logistik- und Lieferkettenlösungen, und Pentagon Freight Services („Pentagon"), ein hochspezialisierter integrierter Anbieter von Speditions-, Projektlogistik- und Schiffsagenturen mit Hauptsitz in Großbritannien, haben die Unterzeichnung eines Aktienkaufvertrags (Share Purchase Agreement, SPA) bekannt geben. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur geplanten Übernahme von Pentagon durch JAS, die vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen werden soll.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass JAS das richtige Unternehmen ist, um unser globales Netzwerk zu erweitern und unsere Wachstumsziele zu erreichen. Unser Ziel ist es, unseren branchenführenden Kunden auf der Grundlage unserer Erfahrung auch weiterhin maßgeschneiderte Logistiklösungen bereitzustellen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit JAS noch stärker zu werden", kommentiert Ashley Taylor, Group CEO von Pentagon.

Pentagon unterhält seinen Sitz in Großbritannien und ist ein zuverlässiger Anbieter hochspezialisierter Speditions-, Projektlogistik- und kritischer Lieferkettenlösungen für die Öl- und Gas-, Energie-, Schifffahrts- und Bauindustrie. Mit mehr als 1.200 Mitarbeitenden in 65 Niederlassungen rund um die Welt wird die langjährige Expertise und globale Reichweite von Pentagon die Fähigkeit von JAS verbessern, maßgeschneiderte, branchenspezifische Lösungen zu liefern. Die Übernahme stärkt die Position von JAS in diesen wichtigen Sektoren und gewährleistet einen nahtlosen und hochwertigen Service, der einen reibungslosen Ablauf komplexer Kundenprozesse weltweit gewährleistet.

Gemeinsam werden JAS und Pentagon neue Möglichkeiten erschließen und den Kunden einen noch attraktiveren Mehrwert bieten, indem sie ein erweitertes globales Netzwerk mit einem umfangreichen Portfolio marktführender Logistiklösungen kombinieren.

Informationen zu JAS

JAS, ein weltweit führender Anbieter von Logistik- und Lieferkettenlösungen, wurde 1978 in Mailand, Italien, gegründet. Mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und mehr als 7.000 Teammitgliedern in über 100 Ländern konzentriert sich JAS auf die Entwicklung von Lösungen, die innovativ, nachhaltig und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Als Unternehmen in Privatbesitz ist JAS bestrebt, Möglichkeiten für Gemeinschaften, Kunden und Kollegen zu schaffen, um sich zu entwickeln.

Informationen zu Pentagon

Pentagon ist ein hochspezialisierter globaler Anbieter von Speditions-, Projektlogistik- und Schiffsagenturen mit einem weltweiten Netzwerk von über 1200 Mitarbeitenden und 65 Niederlassungen. Pentagon ist in Großbritannien ansässig und verfügt über mehr als fünfzig Jahre Erfahrung im Öl-, Gas- und Energiesektor. Pentagon konzentriert sich auf die Bereitstellung global integrierter Lieferkettenlösungen mit lokalem Know-how, die auf die individuellen Abläufe und Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2738603/JAS_Worldwide_signs_Spa.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jas-unterzeichnet-aktienkaufvertrag-zur-ubernahme-von-pentagon-freight-services-302515964.html