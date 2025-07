Siltronic deutlich ins Minus gedreht - Erholungstrend in Gefahr

Die Aktie ist sehr reagibel, sensitiv, feinfühlig. Der Aufschwung ist nicht vollbracht, der Markt festigt sich anfänglich und die Wahrscheinlichkeiten werden besser. Die Margen und Steigerungsraten einer Nvidia und einer TSMC geben eine neue Idee von Zukunft, wobei der Wafermarkt mit Verzögerung folgen wird und noch die Waferproduktionskapazität nicht knapp ist.

Das Projekt Dausend braucht einen satten Wafersommer, die fehlende Investitionsfreude in neue Produktionskapazitäten heute ist eine gute Basis. In einigen Quartalen mehr kann die verfestigende Nachfrage auf fehlendes Angebot treffen, dann haben wir das Futter für vielfache Kurse.





Sicherheit gibt es nicht, da die Branchenmanager im Rudel denken und handeln schon. Es werden heute keine forschen Investitionen getätigt, zyklisch ist das unten und das theoretisch sehr klar definierte langfristige Wachstum zeigt sich jetzt praktisch und bildet Spekulationsmotive aus dem Bilderbuch.





Die Saat geht bei Regen auf, der Gedanke an die ewig trockene Wüste verabschiedet sich heute ein Stück. Der Siltronic mit Fab Next in die Wiege gelegte Erfolg zeigt sich in Kursen vielleicht in zwei Jahren. Die Zeit war hart, in Zukunft werden es Kurse. Siltronic ist in einem wachsenden Markt, das hat eine Bedeutung. Bei aller Entwöhnung in der überzogen langen Dürrephase zählen Technologie, Kosten, Nachfrage, Marge.





Unterschätzen wir nicht die Chance, wenn es nicht ganz zu Dausend reicht ist der Weg auch gut.