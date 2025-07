Terre des Hommes erzielt gutes Ertragsergebnis 2024 und förderte weltweit 416 Projekte

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte TDH Holdings Inc - Hersteller von Heimtierfutter TDH Holdings 0,00 % Aktie 0 Aufrufe heute BörsenBot 24.04.25, 15:01

Osnabrück/Berlin (ots) - Die internationale Kinderrechtsorganisation Terre desHommes verzeichnet für das Jahr 2024 ein Ertragsergebnis in Höhe von gut 51,8Millionen Euro, das ist ein Plus von 3,1 Millionen Euro im Vergleich zumVorjahr. Die Einnahmen kommen vor allem aus Spenden (27,4 Millionen Euro) undKofinanzierungen (19,4 Millionen Euro). Im Vergleich zum Vorjahr sind dieSpendeneinnahmen 2024 um 4,5 Millionen Euro gestiegen, während dieKofinanzierungen um gut 3 Millionen Euro zurückgegangen sind."Dank dieser Unterstützung konnten wir 2024 insgesamt 416 Projekte zur Stärkungbenachteiligter und ausgebeuteter Kinder in 47 Ländern in Afrika, Asien,Lateinamerika, Europa und Nahost fördern", erklärt Joshua Hofert,Vorstandssprecher von Terre des Hommes. "Damit konnten wir mit unserenPartnerorganisationen zum Beispiel in Afghanistan Mädchen fördern, denen nachder sechsten Klasse der Schulbesuch verboten ist, Kindern in der Ukraine bei derVerarbeitung traumatischer Erlebnisse helfen und Familien in Kambodscha mitsauberem Trinkwasser versorgen. Wir konnten arbeitende Kinder in Peru undBolivien dabei unterstützen, ihr Recht auf Bildung einzufordern, und jungeMenschen in Simbabwe bei der Gründung von Kinderschutzkomitees begleiten, mitdenen sie sich gegen die Gewalt in ihrer Region zur Wehr setzen.""Angesichts der zahlreichen humanitären Krisen wie im Sudan, in Myanmar oder imSahel brauchen wir allerdings deutlich mehr Mittel, um auch dort Hilfe zuleisten", so Joshua Hofert. "Es ist daher völlig unverständlich, dass dieBundesregierung gerade an der Entwicklungszusammenarbeit sparen und die Mittelfür humanitäre Hilfe sogar um über 50 Prozent kürzen möchte. In einem Moment, indem sich viele Staaten, allen voran die USA, aus ihrer internationalenVerantwortung zurückziehen, stimmt es mich hoffnungsvoll, dass wir gerade jetztmehr Spenden erhalten. Unsere Spender*innen wollen es nicht hinnehmen, dass rund500 Millionen Kinder in Konfliktgebieten an Hunger und Krankheiten leiden undnoch immer 138 Millionen Kinder arbeiten müssen, damit die Familien überlebenkönnen. Dafür bin ich den Unterstützer*innen von Terre des Hommes sehr dankbar."Pressekontakt:Verantwortlich: Terre des HommesFür Rückfragen und Interviews:Athanasios Melissis, 0541 / 71 01-134, mailto:a.melissis@tdh.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9646/6086270OTS: Terre des Hommes Deutschland e.V.