VEREINBARUNG MIT EINEM US-AMERIKANISCHEN MULTINATIONALEN UNTERNEHMEN ÜBER EINE GLOBALE PLATTFORM FÜR SERIALISIERUNG UND RÜCKVERFOLGBARKEIT

Brescia, Italien (ots/PRNewswire) - Die Gruppe wurde ausgewählt, um die

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die durchgängige Rückverfolgbarkeit in

der Lieferkette von Kosmetika zu gewährleisten, - mit skalierbarer Verwaltung

von Milliarden von Produkten, Datenaustausch in Echtzeit und digitaler

Berichterstattung.



Als führender Technologiepartner für Digitalisierung und integriertes

Datenmanagement, weltweit führender Anbieter von Rückverfolgbarkeitslösungen und

einer der wichtigsten Akteure im Bereich Inspektionssysteme für die

Qualitätskontrolle hat die Antares Vision Group eine Partnerschaft mit einem

US-amerikanischen multinationalen Unternehmen aus dem Bereich der

schnelldrehenden Konsumgüter (Fast-Moving Consumer Goods, FMCG) geschlossen, das

in Branchen wie Familienpflege und Schönheitspflege, Damenhygiene und Babypflege

führend ist.





Die Vereinbarung umfasst die Implementierung einer unternehmensweite Plattform

(Level 4) für Serialisierung und Rückverfolgbarkeit, die eine durchgängige

Sichtbarkeit der Lieferkette des Kosmetikmarktes gemäß den geltenden

Vorschriften gewährleistet. Die Plattform ist Teil von DIAMIND , dem

integrierten und modularen Lösungs-Ökosystem der Antares Vision Group, das den

Weg zur digitalen Transformation von Lieferketten ebnet, um deren Sicherheit und

Transparenz zu verbessern.



Das System verfügt über eine Reihe integrierter Funktionen, die es den Kunden

ermöglichen, auf leicht skalierbare Lösungen zuzugreifen, die auf die

Bedürfnisse eines sich ständig weiterentwickelnden Marktes abgestimmt sind, in

dem Daten eine zentrale Rolle spielen. Die Lösung basiert auf der Plattform

rfxcel und dient als zentralisierte Serialisierungsmaschine (L4), die nahtlos in

die Produktionssysteme des Kunden (L3) und in externe regulatorische Plattformen

(L5) integrieren lässt. Die Plattform wurde entwickelt, um die strengsten

Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und sich in bestehende Prozesse zu

integrieren. Sie wurde so strukturiert, dass sie große Mengen serialisierter

Daten verwalten kann und die Einhaltung von Vorschriften in Echtzeit in

verschiedenen Märkten und Produktkategorien gewährleisten kann.



Zu den wichtigsten Merkmalen der Plattform gehören:



- Skalierbare Verwaltung der Serialisierung für Milliarden von eindeutigen

Produktidentitäten.

- Datenaustausch in Echtzeit zwischen Produktionsstätten, Spediteuren und

Zollsystemen.

- Verwendung von offenen Protokollen und Industriestandards für den

Datenaustausch.

- Vollständige Unterstützung für Aggregation, Überprüfung und digitale

Compliance-Berichte.



"Wir sind stolz darauf, als globaler Technologiepartner für Serialisierung und

Rückverfolgbarkeit ausgewählt worden zu sein", erklärt Gianluca Mazzantini,

Geschäftsführer der Antares Vision Group. "Diese Partnerschaft ist eine wichtige

Bestätigung für unsere Erfahrung und die Fähigkeit unserer Lösungen, die

Einhaltung von Vorschriften und die vollständige Transparenz der Lieferkette

weltweit zu gewährleisten. Dies ist ein wichtiger Schritt in unserem Streben

nach Wachstum und Innovation, der Produktsicherheit, Transparenz in der

Lieferkette und Verbraucherschutz gewährleistet, insbesondere mit Blick auf den

Kosmetikmarkt".



