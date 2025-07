Neuer ETC-Bericht belegt, dass Stromversorgungssysteme mit überwiegendem Anteil an Wind- und Solarenergie wettbewerbsfähig, zuverlässig sowie technisch und wirtschaftlich realisierbar sind LONDON, 29. Juli 2025 /PRNewswire/ - Die Energy Transitions Commission (ETC) hat heute einen wegweisenden Bericht mit dem Titel „Power Systems Transformation: Delivering Competitive, Resilient Electricity in High-Renewable Systems" veröffentlicht. …