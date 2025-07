Merck kündigt Milliarden-Kürzungen an – Aktie fällt!

Der US-Pharmariese Merck & Co. hat am Dienstag ein umfassendes Restrukturierungsprogramm vorgestellt, das Einsparungen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar bis Ende 2027 vorsieht. Die Maßnahmen sollen vollständig in die Entwicklung neuer Medikamente und Produkte reinvestiert werden. Gleichzeitig wurde die Jahresprognose leicht gesenkt – die Aktie reagierte prompt mit Kursverlusten.

Die Merck-Aktie notiert aktuell bei 70,30 US-Dollar, ein Minus von 3 Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits rund 23,8 Prozent an Wert verloren (Stand: 13:00 Uhr MESZ).