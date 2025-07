Dividenden-König P&G liefert wieder ab – Anleger kassieren Milliarden!

P&G erzielte einen operativen Cashflow von 17,8 Milliarden US-Dollar und schüttete über 16 Milliarden US-Dollar an Aktionäre aus – davon 9,9 Milliarden in Dividenden, ergänzt durch Aktienrückkäufe in Höhe von 6,5 Milliarden.

Auch im Schlussquartal (April bis Juni) zeigte sich der Konsumgüterriese robust. Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 20,9 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie legte um 17 Prozent auf 1,48 US-Dollar zu – bereinigt lag das Plus bei sechs Prozent. Grund dafür waren vor allem Restrukturierungskosten aus dem Vorjahr, insbesondere im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Nigeria.

P&G schloss im Juli 2024 eine Umstrukturierung seines Marktportfolios ab, darunter die weitgehende Aufgabe des Geschäfts in Argentinien. Im Juni 2025 kündigte das Unternehmen zudem einen Restrukturierungsplan an, der Einsparungen und eine Fokussierung auf das Kerngeschäft vorsieht. Bis Ende des Geschäftsjahres 2027 sollen bis zu 7.000 Stellen im nicht-produzierenden Bereich wegfallen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 peilt P&G ein Umsatzwachstum von ein bis fünf Prozent an. Organisch soll das Plus zwischen null und vier Prozent liegen. Beim Gewinn je Aktie erwartet das Unternehmen ein Plus zwischen drei und neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Belastend wirken höhere Zölle in Höhe von rund einer Milliarde US-Dollar sowie gestiegene Rohstoff- und Finanzierungskosten. Unterm Strich rechnet P&G mit einem Kerngewinn je Aktie von 6,83 bis 7,09 US-Dollar.

Die Free-Cashflow-Produktivität soll bei 85 bis 90 Prozent liegen. Auch für 2026 plant der Konzern Dividenden in Höhe von rund 10 Milliarden US-Dollar und Aktienrückkäufe im Umfang von rund 5 Milliarden. Die Dividende wurde im April zum 69. Mal in Folge erhöht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 136,8EUR auf Tradegate (29. Juli 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.