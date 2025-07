Novo Nordisk senkt Ausblick erneut - Aktie sackt ab

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da bin ich ganz bei Dir, da wir gerade in diesem Zeitraum diese Übertreibung sahen, welche in Mondpreisen mündete. Aber genau das ist/war für mich der Grund diese Zeitspanne zu nehmen, welche dann gut geeignet ist die jetzige Übertreibung nach unten besser darzustellen. Die Bewertung über das KGV ist ja eh sehr speziell, soll hier aber allen Usern über diese Kennzahl zeigen, welchen extremen Schwankungen die Aktie unterliegt. Damit das nicht zu einseitig wirkt, habe ich ja bewusst alle nötigen anderen Kennzahlen mit eingestellt, damit sich jeder der diese zu lesen weiß ein Bild davon machen kann, ob das aktuell eher geringe KGV fundamental begründbar ist (oder eben nicht).





Damals (am Top) war es ja so, dass man das KGV kaum sachlich begründen konnte, auch wenn uns alle "Experten" glauben ließen, hier hätte alles seine fundamentale Ordnung, was dann, wie wir jetzt wissen, maßlos übertrieben war und einige Kleinanleger die dem Glauben schenkten, sitzen auf massiven Buchverlusten, weil sie (Mal wieder) einem Hype folgten, dessen Halbwertzeit längst in sich zusammenfiel. Die hier bluten mussten, müssen das dann beim nächsten Mal besser und ausgewogener gestalten, denn ein Investment in Novo Nordisk ist ja an sich keine schlechte Entscheidung, da wir hier in Europa nicht wirklich viele Weltmarktführer haben, auch wenn es jetzt gerade in den USA viele Leute gibt, die einen nahen Untergang prognostizieren, was ich aber (natürlich investiert) in Seelenruhe abwarten werde.





Hier nochmals ein KGV-Chart mit einer 10-jährigen Laufzeit:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250728120550-novo-nordisk-kgv-chart.jpg