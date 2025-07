F24 présente une nouvelle solution pour la veille internationale des risques et l'alerte intelligente (FOTO)

Munich (ots) - Le fournisseur de solutions SaaS F24 présente FACT24 TRM+, une

nouvelle solution pour la veille internationale des risques combinée à l'alerte

intelligente. Développée en coopération avec A3M Global Monitoring GmbH,

partenaire technologique de renom, la solution allie surveillance de la sécurité

à l'échelle mondiale et alertes automatisées. FACT24 TRM+ cible à la fois les

entreprises opérant à l'international avec des employés répartis dans le monde

entier et les organisations exploitant plusieurs sites dans un pays ou une

région. En plus de protéger le personnel, cette solution contribue également à

sécuriser les actifs stratégiques de l'entreprise tels que les centres de

données, les sites de production ou les centres logistiques.



Face à des menaces mondiales, une responsabilité locale





Les entreprises sont confrontées à une variété croissante de risques dynamiques,

allant des catastrophes naturelles aux cyberattaques en passant par

l'instabilité politique. En parallèle, les employés travaillent plus fréquemment

dans des environnements mobiles, à distance ou en déplacement. Sur le plan de la

protection des personnes, l'impact est double : le processus s'impose comme un

enjeu toujours plus stratégique pour l'entreprise, mais gagne en complexité.

FACT24 TRM+ relève le défi grâce à une approche intégrée associant veille

précoce des risques et communication fiable.



" Nous avons développé cette solution en fonction des exigences spécifiques de

nos clients et nous sommes ravis que plusieurs entreprises l'aient déjà adoptée.

Car à l'heure où les crises sont de plus en plus complexes et où les conditions

de sécurité évoluent rapidement, les organisations doivent agir sans tarder ",

explique le Dr Stefanie Hauer, Senior Vice President Commercial chez F24. " En

alliant veille internationale des risques et alertes intelligentes, notre

solution sous-tend non seulement une réponse rapide et ciblée, mais également

une gestion proactive des crises. "



Lire le communiqué complet : https://f24.com/fr/communique-de-presse-fact24-trm/



À propos de F24



F24 est le premier fournisseur européen de Software-as-a-Service (SaaS) en

matière de résilience. Plus de 5 500 clients dans le monde font confiance aux

solutions de F24 pour aider les entreprises et les organisations dans tous les

domaines. Les solutions couvrent la messagerie d'entreprise et la notification

de masse, la gestion des incidents et des crises, ainsi que la gouvernance, le

risque et la conformité (GRC).



F24 soutient des clients dans pratiquement tous les secteurs, qu'il s'agisse de

l'énergie, de la santé, de l'industrie, de la finance, des technologies de

l'information, du tourisme, de l'aviation ou d'une grande variété

d'organisations publiques. Nos nombreuses années d'expérience ont fait de nous

des experts internationaux en matière de renforcement de la résilience grâce à

des solutions numériques.



Contact presse :



F24 AG

Patrick Eller

Head of Corporate Marketing & PR

mailto:presse@f24.com

http://www.f24.com



