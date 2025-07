Novo Nordisk schlägt Alarm: Prognosesenkung lässt die Aktie ins Bodenlose fallen

Eigentlich werden die Earnings von Wegovy-Produzent Novo Nordisk erst am 6. August erwartet. Doch die Stimmung ist nach der erneuten Prognosesenkung am Dienstag bereits im Keller. Der dänische Pharmariese Novo Nordisk hat seine Jahresprognose überraschend nach unten korrigiert. Grund für die Anpassung sind schwächere Verkaufszahlen für das Adipositas-Medikament Wegovy und das Diabetesmittel Ozempic, insbesondere auf dem US-Markt.

Die Euphorie um den Multi-Milliarden-Markt Abnehmmittel ist damit zumindest für den Pionier aus Dänemark wieder abgekühlt. Die Novo-Nordisk-Aktie fällt am Dienstagmittag wie ein Stein um mehr als 24 Prozent. Mittlerweile notiert sie mit 340 Dänischen Kronen wieder auf ähnlichen Niveaus wie vor der Markteinführung von Wegovy im Jahr 2021. Auf dem Höhepunkt des Hypes im Juni 2024 hatte die Aktie zeitweise über 100 Kronen notiert.

Der Marktwert von Novo Nordisk schrumpfte dadurch um mehr als 40 Milliarden US-Dollar. In einer Erklärung gab das Unternehmen an, dass die geringeren Wachstumsprognosen vor allem durch die anhaltend starke Konkurrenz und den zunehmenden Einsatz billigerer, selbst gemischter GLP-1-Derivate in den USA bedingt seien. Zudem sei die Expansion des Marktes langsamer verlaufen als erwartet. Novo Nordisk sieht sich auch mit der zunehmenden Konkurrenz von Eli Lilly & Co. konfrontiert, dessen Produkt Zepbound in der Adipositas-Behandlung Marktanteile von Wegovy abzieht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,09 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer