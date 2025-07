Premier American Uranium meldet positive Bohrergebnisse vom Cyclone ISR-Projekt in Wyoming

Toronto, ON, 29. Juli 2025 – Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) - https://www.commodity-tv.com/play/premier-american-uranium-insights-on ... - (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) gibt positive Bohrergebnisse aus dem laufenden Explorationsbohrprogramm auf dem Zielgebiet Cyclone Rim im Rahmen des zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekts Cyclone ISR („Cyclone” oder das „Projekt”) im Great Divide Basin im Süden von Wyoming bekannt. Das Explorationsprogramm begann am 16. Juli 2025 mit dem Ziel, die Uranmineralisierung in Sandstein, die während des Explorationsprogramms 2024 des Unternehmens teilweise abgegrenzt wurde, weiter zu definieren. Das Projekt befindet sich in der Nähe der ISR-Uranmine Lost Creek von Ur-Energy Inc. und anderer ehemaliger Uranproduktionsanlagen (Abbildung 1).

Highlights

- Zu den positiven Bohrergebnissen zählen mineralisierte Zonen in Gebieten, in denen bisher keine Uranmineralisierung bekannt war, sowie Erweiterungen bekannter Mineralisierungen entlang eines zuvor identifizierten geologischen Trends. Bislang wurden 14 der 25 geplanten konventionellen („Mud“) Rotary-Bohrlöcher fertiggestellt, was einer Gesamtbohrleistung von 10.600 Fuß im Jahr 2025 entspricht (Abbildung 1).

- Acht der bisher fertiggestellten 14 Bohrlöcher durchschnitten Uranmineralisierungen mit Gehalten von 0,01 % eU₃O₈ oder höher (vollständige Ergebnisse siehe Tabelle 1). Bemerkenswert ist, dass Bohrloch CR25-001 15,5 Fuß mit einem Gehalt von 0,09 % eU₃O₈ ergab. Innerhalb der gesamten mineralisierten Zone befindet sich eine drei Fuß mächtige Zone mit einem Durchschnittsgehalt von 0,229 % eU₃O₈.

- Bohrungen am Ziel Cyclone Rim im Jahr 2024 identifizierten eine flach liegende Uranmineralisierung entlang eines ½ Meilen langen Ost-West-Trends. Das Bohrprogramm 2025 hat diesen mineralisierten Trend erweitert und einen potenziellen zweiten Trend der Uranmineralisierung identifiziert, der sich über eine Entfernung von 1,5 Meilen in Nord-Süd-Richtung erstreckt. Beide mineralisierten Zonen bleiben in mehrere Richtungen offen und werden voraussichtlich ein Schwerpunkt der Bohrkampagne 2025 bleiben.

Colin Healey, CEO von PUR, sagte: „Wir sind von den starken Ergebnissen der Bohrungen bei Cyclone Rim sehr ermutigt. Mit jeder Phase verbessert sich unser Verständnis des mineralisierten Systems, und wir konzentrieren uns weiterhin auf die Erweiterung der bekannten Mineralisierungszonen und die Entdeckung neuer potenzieller Mineralisierungsgebiete. Da im Laufe des Sommers weitere Ergebnisse vorliegen werden, prüfen wir aktiv die Möglichkeit, das Programm für 2025 um zusätzliche Bohrungen zu erweitern. Ich gratuliere unserem technischen Team zu der bisher hervorragenden Arbeit vor Ort.“

Tabelle 1: Bohrergebnisse 2025 bei Cyclone Rim

Bohrloch Abschnitt Von Bis Länge eU308% CR25-001 gekreuzt 202 217,5 15,5 0,09 einschließlich 14 0,097 einschließlich 13,5 0,1 CR25-002 intersected 346 355 9 0,019 einschließlich 4 0,027 einschließlich 1,5 0,034 CR25-004 Intersected 557 557,5 0,5 0,011 CR25-005a geschnitten 195,5 196,5 1 0,011 und 203 208 5 0,018 einschließlich 1,5 0,029 und 216,5 225 8,5 0,027 einschließlich 2,5 0,058 einschließlich 1,5 0,075 und 237 238,5 1,5 0,011 CR25-009 geschnitten 396,5 398 1,5 0,011 CR25-010 Intersected 377,5 379,5 2 0,015 CR25-015 geschnitten 367,5 368,5 1 0,012 CR25-014 geschnitten 346 355 9 0,028 einschließlich 7,5 0,03

Alle Gehalte wurden anhand von Gammastrahlenmessungen berechnet, die von Hawkins CBM Logging aus Cody (Wyoming), einem sehr erfahrenen und kompetenten unabhängigen geophysikalischen Bohrlochdienstleister, durchgeführt wurden. Die geophysikalische Sonde von Hawkins CBM Logging wurde zuletzt im Juni 2025 in den Testbohrlöchern des US-Energieministeriums in Casper (Wyoming) kalibriert. Die angegebenen Urangehalte wurden anhand von Gammastrahlenmessungen berechnet und sind „äquivalente“ („e“) Gehalte von U₃O₈. .Alle Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet und die geologischen Einheiten, in denen die Uranmineralisierung vorkommt, liegen flach, sodass die angegebenen Mächtigkeiten den tatsächlichen Mächtigkeiten entsprechen. Es wurden keine Korrekturen aufgrund radiometrischer Ungleichgewichte vorgenommen.

Abbildung 1: Karte mit den Bohrlochstandorten im Zielgebiet Cyclone Rim für 2025

Cyclone-Projekt

Das Projekt befindet sich in der physiografischen Provinz Wyoming Basin im südlichen Zentrum von Wyoming und innerhalb des Great Divide Basin (Abbildung 2). Die Uranmineralisierung kommt in der Battle Spring Formation aus dem Tertiär als sandsteinbegleitete Rollfronten vor. Die Mineralienbestände von PUR umfassen 1.161 nicht patentierte Bergbauclaims und 9 staatliche Pachtverträge. Insgesamt umfasst das Projekt eine Fläche von etwa 26.180 Acres. Teile des Projektgebiets wurden seit den 1950er Jahren von verschiedenen Unternehmen exploriert.

Wyoming ist seit 1995 führend in der Uranproduktion in den USA. Seit der Inbetriebnahme der ersten Uranminen im Jahr 1951 wurden in diesem Bundesstaat mehr als 238 Millionen Pfund Urankonzentrat gefördert. Wyoming verfügt über die größten bekannten wirtschaftlich nutzbaren Uranerzvorkommen in den USA, die sich im Powder River Basin, Great Divide Basin, Shirley Basin und Gas Hills (Wind River Basin) befinden.[i]

Abbildung 2: Lage des Cyclone-Projekts, Great Divide Basin, Wyoming

Erklärung einer qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dean T. Wilton, PG, CPG, MAIG, einem Berater von PUR, der eine „qualifizierte Person” (gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist, geprüft und genehmigt. Herr Wilton hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen zugrunde liegen, überprüft.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse stammen aus konventionellen Schlammrotationsbohrungen und kontinuierlich aufgezeichneten geophysikalischen Messwerten (Gammastrahlung, Selbstpotenzial und Einzelpunktwiderstand) einer geophysikalischen Bohrlochsonde. Die mineralisierten Zonen liegen flach und die einzelnen Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet, sodass die in dieser Pressemitteilung genannten Mächtigkeiten den tatsächlichen Mächtigkeiten entsprechen. Die gemeldeten Mineralisierungsgehalte wurden anhand der Gammastrahlen-Logdaten nach einem Verfahren berechnet, das erstmals in den frühen 1960er Jahren entwickelt wurde und in der Uranindustrie als Standard sverfahren gilt. Die geophysikalische Bohrlochmessung wurde von Hawkins CBM Logging aus Cody (Wyoming) durchgeführt, einem unabhängigen geophysikalischen Dienstleister, der über umfangreiche Erfahrung und Fachkenntnisse in der Bereitstellung zuverlässiger und genauer Daten verfügt. Die Gammastrahlensonde und die Messgeräte wurden zuletzt im Juni 2025 in den Gammastrahlentestgruben des US-Energieministeriums in Casper (Wyoming) kalibriert.

Weitere Informationen zum Cyclone-Projekt des Unternehmens finden Sie im „Technischen Bericht zum Cyclone-Uranprojekt, Great Divide Basin, Wyoming, USA, vom 30. Juni 2023“, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten mit dem Ziel, die nationale Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Eine der wichtigsten Stärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in drei bedeutenden Uranförderregionen der Vereinigten Staaten: dem Grants Mineral Belt in New Mexico, dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado.

Mit den aktuellen Ressourcen und definierten Explorationszielen treibt PUR sein Portfolio durch Arbeitsprogramme aktiv voran. PUR profitiert von starken Partnerschaften und wird von Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen institutionellen Investoren unterstützt. Das renommierte Team des Unternehmens verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Exploration, Erschließung, Genehmigung und dem Betrieb von Uranvorkommen sowie in uranbezogenen Fusionen und Übernahmen, wodurch PUR als wichtiger Akteur in der Weiterentwicklung des US-amerikanischen Uransektors positioniert ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen über geplante Explorationsaktivitäten, die erwarteten Ergebnisse dieser Aktivitäten und den voraussichtlichen Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ergebnisse, die Zukunftsaussichten für die Exploration, das Potenzial für die Identifizierung von Mineralressourcen im Projekt, die Erwartungen hinsichtlich der Wiederbelebung der Kernenergie in den USA sowie andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die erwartet werden, erwartet werden können oder in der Zukunft eintreten können. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „glaubt“ oder deren Verneinungen oder Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“ oder deren Verneinungen eintreten oder erreicht werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von PUR und die Branche und Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, der Preis für Uran, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, der Abschluss, der Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, die erwartete Mineralisierung den Erwartungen entspricht, sich die allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen verfügbar sind und dass die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlichen Auftragnehmer, Ausrüstungen und Lieferungen sowie behördlichen und sonstigen Genehmigungen zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig verfügbar sind. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen von PUR beruhen, von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Annahmen sich als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausgedrückten oder implizierten Prognosen, Leistungen und Erfolgen abweichen, darunter unter anderem: begrenzte Betriebsgeschichte, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Finanzierungen durch Dritte, Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, Verzögerungen oder Nichtgewährung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, Änderungen der Mineralressourcen, keine bekannten Mineralreserven, Fragen im Zusammenhang mit Landrechten und Konsultationen mit Ureinwohnern, Abhängigkeit von Führungskräften und anderen Mitarbeitern; mögliche Konjunkturabschwächungen; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Vorräten; Ausfall von Ausrüstung; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturereignissen sowie andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im Jahresinformationsformular von PUR für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in den anderen Dokumenten von PUR, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca , .verfügbar sindaufgeführt sind

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch diese impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder erneut zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Premier American Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,720EUR auf Tradegate (28. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.