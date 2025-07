Seegene präsentiert das weltweit erste vollautomatisierte PCR-System und läutet auf der ADLM 2025 eine globale diagnostische Paradigmenwende ein

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- CURECA(TM), das zu 100 % automatisierte Diagnosesystem, das den zukünftigen

Goldstandard definiert, feiert Premiere vom 28. bis 31. Juli in Chicago

- Vernetzung globaler Diagnosedaten - STAgora(TM), die Big Data-Plattform, wird

die Zukunft der Diagnostik prägen

- Frühzeitiger Zugang zum neuen diagnostischen System - Pilotpartnerschaften mit

ausgewählten Institutionen bis Jahresende geplant



Seegene Inc., ein weltweit führender Anbieter molekulardiagnostischer Lösungen

(MDx), gab heute bekannt, dass es sein vollautomatisiertes PCR-Testsystem

CURECA(TM) sowie die Datenanalyseplattform STAgora(TM) auf der ADLM 2025

(Association for Diagnostics & Laboratory Medicine), der weltweit größten

Diagnostikkonferenz, die vom 28. bis 31. Juli in Chicago stattfindet, vorstellen

wird. Mit diesen technologischen Innovationen kündigt Seegene einen

grundlegenden Wandel im globalen Diagnostik-Paradigma an.







Präzision



CURECA(TM) ist das weltweit erste System, das den gesamten PCR-Testprozess - von

der Primärprobenvorbereitung bis hin zur Nukleinsäureextraktion, Amplifikation

und Datenanalyse - vollständig automatisiert und dabei kein manuelles Eingreifen

erfordert. Das System ist für den ununterbrochenen Betrieb rund um die Uhr

ausgelegt und minimiert menschliche Fehler, wodurchdie Konsistenz und

Zuverlässigkeit der Testergebnisse erheblich verbessert werden.



Ein entscheidender Durchbruch ist sein vollautomatisiertes Vorbereitungsmodul.

Es bewältigt einen der arbeitsintensivsten und fehleranfälligsten Schritte im

Laborablauf. Die Vorbehandlung stellte bislang eine große Herausforderung dar,

insbesondere bei der Verarbeitung unterschiedlicher Probenmaterialien wie Urin,

Blut, Sputum und Stuhl. Die Mitarbeitenden in den Laboren führen oft über einen

längeren Zeitraum hinweg Routinearbeiten aus, wobei unterschiedliche

Erfahrungsniveaus zu inkonsistenten Ergebnissen führen können. Stuhlproben

stellen aufgrund ihrer hohen Viskosität und ihres Feststoffanteils eine

besondere Herausforderung für die Automatisierung dar.



Das Vorbereitungsmodul des CURECA(TM)-Systems ist das erste, das den

Vorbehandlungsprozess für alle wichtigen Probenmaterialien ,einschließlich

Stuhl, vollständig automatisiert und damit langjährige Herausforderungen im

Laborbetrieb überwindet. Diese Innovation reduziert den Arbeitsaufwand, erhöht

den Probendurchsatz und verbessert die betriebliche sowie wirtschaftliche

Effizienz. Zudem wird die Rolle des Laborpersonals grundlegend verändert: Seite 1 von 3 Seite 2 ►





