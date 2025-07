Gold- und Silberübernahme in Mexiko: Torex Gold legt 449 Mio. CAD auf den Tisch!

Eine weitere Übernahme im Edelmetallsektor steht an! Torex Gold Resources (WKN A2AMAJ) will sich Prime Mining (WKN A2PRDW) sichern, den Besitzer des Gold- und Silberprojekts Los Reyes in Mexico. Dafür ist man bereit 449 Mio. CAD in Aktien zu bezahlen.

Ziel der Akquisition ist es für Torex, das mittel- und langfristige Wachstumspotenzial zu erhöhen, indem man ein qualitativ hochwertiges Projekt erwirbt, dass sich bereits in einer fortgeschrittenen Explorations- bzw. in der Entwicklungsphase befinde. Schon im Juni hatte Torex sich Reyna Silver einverleibt, was den Kanadiern Zugriff auf Explorationsprojekte in einer frühen Erkundungsphase gewährte.