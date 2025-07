Canada Nickel gibt die Einreichung des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für die zuvor angekündigten ersten Ressourcen für Mann Central und Mann West bekannt

TORONTO, 29. Juli 2025 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel” oder das „Unternehmen”) - https://www.commodity-tv.com/play/analysis-of-the-nickel-market-and-wh ... - (TSX V:CNC) (OTCQB:CNIKF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen unabhängigen technischen Bericht (der „Bericht”) gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt wurde und die erste Mineralressourcenschätzung für das Nickel-Sulfid-Projekt Mann (das „Projekt Mann“) unterstützt, das aus den Grundstücken Mann West und Mann Central besteht und die Lagerstätten Mann West Ni-Co-Pd-Pt und Mann Central Ni-Co-Pd-Pt umfasst – zusammen die Lagerstätte Mann.

Das Mann-Projekt befindet sich etwa 40 Kilometer nordöstlich von Timmins (Ontario) und steht zu 100 % im Besitz von East Timmins Nickel Ltd., an der Canada Nickel 80 % und Noble Mineral Exploration Inc. 20 % halten. Der Bericht enthält keine wesentlichen Abweichungen von den Ergebnissen, die in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 11. Juni 2025 und 15. Juli 2025 veröffentlicht wurden. Die Mineralressourcenschätzung für die Mann-Lagerstätten, die am 15. Juli 2025 in Kraft trat, wurde gemäß den CIM-Definitionen für Mineralressourcen und -reserven (2014) und den CIM-Best-Practice-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven (2019) erstellt.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: „Wir haben nun sechs von neun Ressourcen mit über 9,2 Millionen Tonnen gemessenen und angezeigten Nickelressourcen und 9,5 Millionen Tonnen abgeleiteten Nickelressourcen veröffentlicht. Drei weitere Ressourcen werden voraussichtlich bis Ende 2025 veröffentlicht. Die Größe und der Umfang der Ressourcen in Mann West und Mann Central sind deutlich größer als die ursprüngliche Ressource in Crawford und bestätigen unsere Überzeugung vom Potenzial des Nickelbezirks Timmins. Wir freuen uns darauf, das Potenzial dieses Weltklasse-Bezirks weiter unter Beweis zu stellen.“

Der Bericht vom 28. Juli 2025 mit Gültigkeitsdatum 15. Juli 2025 trägt den Titel „National Instrument 43-101 Mineral Resource Estimates and Technical Report on the Mann West and Mann Central Ni-Co-Pd-Pt Deposits, Mann Nickel Sulphide Project, Timmins Nickel District, Ontario, Canada” (Mineralressourcenschätzungen und technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 für die Ni-Co-Pd-Pt-Lagerstätten Mann West und Mann Central, Mann Nickel Sulphide Project, Timmins Nickel District, Ontario, Kanada). Der Bericht wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. für Canada Nickel erstellt und ist unter dem Emittentenprofil des Unternehmens unter www.sedarplus.com zu finden.