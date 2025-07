Wie Robotaxis und Roboter die Tesla-Aktie antreiben könnten

Der Analyst, dessen Erfolgquote laut Tipranks bei 49 Prozent liegt, mit einem durchschnittlichen Return von 5,8 Prozent, betont insbesondere Teslas Fortschritte im Bereich autonomer Mobilität. Der Rollout in Austin verlaufe besser als von vielen Marktteilnehmern befürchtet. Zudem teste Tesla den Dienst mittlerweile auch in Nevada sowie der San Francisco Bay Area.

Narayan sieht im Robotaxi-Markt einen enormen Wachstumstreiber, auch wenn das Ziel, bis Jahresende die Hälfte der US-Bevölkerung mit dem Dienst zu erreichen, als „ambitioniert“ bezeichnet wird. "Regulatorische Hürden bleiben bestehen", so der Analyst. Hinzu komme das Auslaufen von Steuervergünstigungen nach dem Inflation Reduction Act (IRA) sowie ein zunehmender Preisdruck durch ein Überangebot an gebrauchten Elektrofahrzeugen. Diese Faktoren dürften das Kerngeschäft mit E-Autos in den kommenden Quartalen belasten.

Roboter als Gamechanger: Optimus 3 schon in den Startlöchern

Neben autonomen Fahrdiensten richtet sich der Blick von RBC auf Teslas humanoide Roboter. Die sogenannte „Optimus“-Reihe könnte laut Tesla-Management bereits ab dem kommenden Jahr in die Serienproduktion gehen. Ein Prototyp der dritten Generation sei bis Ende 2025 geplant. Innerhalb der nächsten fünf Jahre strebe Tesla eine Produktionskapazität von einer Million Einheiten pro Jahr an.

"In unserem Bewertungsmodell berücksichtigen wir den Roboter zunächst nur für industrielle Fertigungsanwendungen", erklärt Narayan. "Doch sollte Optimus auch im Privat- und Einzelhandelssektor Anwendung finden, wäre das Aufwärtspotenzial größer als bei jedem anderen Tesla-Geschäftsfeld."

Software bleibt Schlüssel: FSD V12 treibt Nutzerzahlen

Ein weiterer Hoffnungsträger bleibt die Software – insbesondere die Entwicklung des Full-Self-Driving-Systems (FSD). Die neueste Version V.12 habe die Adoptionsrate um rund 25 Prozent erhöht, so RBC. Allerdings bleibe die Genehmigung durch Aufsichtsbehörden in Europa und China weiterhin ausstehend. In den USA bietet Tesla das FSD-System derzeit nur in einer "supervisierten" Version an – der Fahrer muss jederzeit eingreifen können.

Zollkosten und Gegenwind im Energiesegment

Kurzfristig lasten jedoch makroökonomische und geopolitische Faktoren auf der Bilanz. Allein im zweiten Quartal verzeichnete Tesla zollbedingte Mehrkosten in Höhe von 300 Millionen US-Dollar. Diese resultieren aus Importabgaben im Automobil- und Energiegeschäft. Trotz dieser Belastungen sieht Narayan das Unternehmen strategisch gut positioniert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





