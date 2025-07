eine Revolution in der Inbetriebnahme und Validierung von Rechenzentren

AUSTIN, TX / ACCESS Newswire / 29. Juli 2025 / Thermon Group Holdings, Inc. (NYSE: THR) („Thermon“), ein Weltmarktführer im Bereich Wärmemanagement, Energieverteilung und Umweltkontrollsysteme, hat heute die universelle Verfügbarkeit seiner neuen Liquid Load Banks Poseidon (für die Märkte in den USA) und Pontus (für die Märkte außerhalb der USA) bekannt gegeben. Diese fortschrittlichen Systeme sind so konzipiert, dass sie den realen thermischen und elektrischen Bedarf exakt simulieren und so eine missionskritische Komponentenprüfung für Rechenzentren und andere Hochleitungsrechensysteme (High Performance Computing, HPC) ermöglichen.