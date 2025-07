Kobrea erhält Genehmigung für Bohrungen und die Errichtung einer Zufahrtsstraße bei El Perdido in der Bergbauregion Western Malargüe in Argentinien

Vancouver, British Columbia, 29. Juli 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Bergbaubehörde und die Behörde für Umweltschutz der argentinischen Provinz Mendoza den Beschluss Nr. 246/25 und den Beschluss Nr. 64/25 erlassen haben, womit der aktualisierte Umweltverträglichkeitsbericht für das Bergbauprojekt El Perdido genehmigt wurde. Darin eingeschlossen ist der Phase-1-Explorationsplan des Unternehmens, der die Errichtung einer Bergbauzufahrtsstraße mit ca. 14 Kilometern Länge, die Installation eines temporären Explorationscamps und die Durchführung von Diamantbohrungen im Bereich des porphyrischen Kupfer-Gold-Molybdän-Systems El Perdido vorsieht. Die Bohrungen werden nach Fertigstellung der Zufahrtsstraße und der Errichtung des Explorationscamps aufgenommen; die entsprechenden Arbeiten werden so bald wie möglich eingeleitet.

„Die Genehmigung des Umweltverträglichkeitsberichts für das Projekt El Perdido und die Fähigkeit, Bohrungen zu absolvieren, sind ein bedeutender Meilenstein für das Projekt und das Unternehmen im Allgemeinen“, so CEO James Hedalen. „Kobrea ist das erste börsennotierte Unternehmen, das eine Genehmigung für Bohraktivitäten in der Bergbauregion Western Malargüe erhalten hat, und wir wissen die Bemühungen aller an diesem Prozess beteiligten Personen zu schätzen. Wir freuen uns darauf, das allererste Bohrprogramm auf den Projekten von Kobrea, insbesondere auf dem Porphyrziel El Perdido, zu absolvieren. Ich möchte mich insbesondere beim Bergbaudirektor, dem Energie- und Umweltminister, dem Gouverneur der Provinz Mendoza, dem Bürgermeister von Malargüe, Impulsa Mendoza, Kobreas Rechtsbeistand, GT Ingeneria S.A., und den Projektverkäufern für ihre gründliche und harte Arbeit danken, die zur Erteilung dieser Genehmigung geführt hat.“

Die Direktoren von Impulsa Mendoza äußerten sich folgendermaßen zur Erteilung der Bohrgenehmigung durch die Bergbaubehörde von Mendoza: „Dies ist ein klares Zeichen für die Konsolidierung der Förderung von Bergbauaktivitäten in der Provinz Mendoza und die Rechtssicherheit, die die Behörden Unternehmen wie Kobrea bieten, die sich für Investitionen und die Erschließung von Bergbauprojekten in der Provinz entschieden haben.“