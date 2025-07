Beko verstärkt Klimaschutzmaßnahmen mit Ökostrom und Umrüstung

Verpflichtung, bis 2050 ein klimaneutrales Unternehmen zu sein, mit ehrgeizigen Zielen für 2030, darunter die Verwendung von 100 % Ökostrom in allen Produktionsstätten

114.468 Produkte im Jahr 2024 überholt

61,9 % des Umsatzes mit energieeffizienten Produkten; 71,5 % mit kohlenstoffarmen Produkten

ISTANBUL, 29. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Beko, ein führender Hersteller von Haushaltsgeräten, hat seinen integrierten Bericht 2024 veröffentlicht, der sich an der tiefgründigen Darstellung der Erde als „blassblauer Punkt" des Wissenschaftlers Carl Sagan orientiert. Die Metapher unterstreicht die Zerbrechlichkeit unseres Planeten und unsere gemeinsame Pflicht, „die einzige Heimat, die wir je gekannt haben, zu bewahren und zu schätzen".

In einer Welt im Wandel - in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit in den Vorstandsetagen an Priorität verliert - bleibt Beko standhaft. Sein Zweck ist klar: ein nachhaltiges Leben in jedem Haushalt zu fördern. Dieses Ziel wird durch konkrete Maßnahmen unterstützt, darunter ein Plan zur Umstellung auf 100 % Ökostrom bis 2030 und ein globales Netzwerk zur Wiederaufbereitung, durch das 2024 die Lebensdauer von über 114.000 Geräten verlängert wurde.

Als anerkannter Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit, der zum sechsten Mal in Folge die höchste Punktzahl in seiner Branche im S&P Global Corporate Sustainability Assessment erzielt hat, bleibt Beko seinem Engagement für Mensch und Umwelt weiterhin verpflichtet. Das Unternehmen wurde kürzlich vom TIME Magazine und Statista auf Platz 17 der weltweit nachhaltigsten Unternehmen gewählt, ist damit Branchenführer und bereits zum zweiten Mal in dieser Liste vertreten. Diese Errungenschaften unterstreichen die solide Klimastrategie von Beko sowie die kontinuierlichen Fortschritte in den Bereichen ESG-Transparenz, Produkteffizienz, Verantwortung in der Lieferkette und soziale Integration.

Der integrierte Bericht ist der erste seiner Art von Beko und steht im Einklang mit dem International Integrated Reporting Framework (IIRC), der Global Reporting Initiative (GRI), den Türkiye Sustainability Reporting Standards (TSRS) und der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Er umfasst eine doppelte Materialitätsbewertung, bei der sowohl die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsfragen auf das Geschäft von Beko als auch die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit von Beko auf die Gesellschaft und die Umwelt bewertet werden. Dabei werden die Perspektiven der Stakeholder mit internen Analysen kombiniert, um konkrete Maßnahmen voranzutreiben. Dieser Ansatz spiegelt die langfristige Strategie des Unternehmens wider und bestätigt, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine geschäftliche Priorität ist, sondern eine gemeinsame globale Notwendigkeit.