Neue Entscheidung muss nun fallen

Nach einem erfolgreichen Doppelboden um 31,50 US-Dollar in 2022 hat United Airlines durch den Sprung über 60,00 US-Dollar eine kurzzeitige Rallye ausgelöst und konnte auf 161,00 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres zulegen. Das Frühjahr war dagegen von heftigen Verlusten zurück auf die markante Horizontalunterstützung um 54,25 US-Dollar geprägt. Dort konnten ein Turnaround und Anstieg zurück in den Widerstandsbereich um das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie die Kursmarke von 91,59 US-Dollar vollzogen werden.

Bleibt ein nachhaltiges Topping-Muster am entscheidenden Widerstand von 91,59 US-Dollar in der United Airlines-Aktie aus und das Wertpapier steigt auf Wochenbasis mindestens über 95,20 US-Dollar an, würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an das Jahreshochs von 116,00 US-Dollar sehr stark zunehmen und sich für ein entsprechendes Long-Engagement auf der Oberseite anbieten. Eine kurzzeitige Konsolidierung könnte zuvor aber noch in den Bereich von 85,80 US-Dollar heranreichen, ehe ein nachhaltiger Ausbruch zu einem späteren Zeitpunkt gelingt. Unterhalb von 85,80 US-Dollar würde jedoch die Wahrscheinlichkeit auf einen Test des 50-Wochen-Durchschnitts bei 77,34 US-Dollar sichtlich zunehmen, eine überschießende Welle könnte sogar an einen Support aus dem letzten Monat um 72,70 US-Dollar heranreichen.

United Airlines Holdings Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Aktuell sind keine Anhaltspunkte für eine nachhaltige Trendwende bei United Airlines zu erkennen, dennoch bedarf es für einen Anstieg auf 116,00 US-Dollar und damit die aktuellen Jahreshochs einen nachhaltigen Ausbruch über 95,20 US-Dollar. Bei einem derartigen Szenario könnte ein entsprechendes Long-Engagement auf den Wert abgeschlossen werden, dies könnte beispielsweise durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM0X1H geschehen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 200 Prozent, Ziel des Scheins wurde bei 2,91 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 89,70 US-Dollar nicht überschreiten, zur Orientierung würde sich hieraus ein Stopp-Kurs im Schein von 0,63 Euro ergeben. Der Anlagehorizont dürfte nur wenige Wochen betragen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM0X1H Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,87 - 0,90 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 83,1218 US-Dollar Basiswert: United Airlines Holdings Inc. KO-Schwelle: 83,1218 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 92,43 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,91 Euro Hebel: 8,9 Kurschance: + 200 Prozent Börse Frankfurt

