Procter & Gamble erwartet hohe Belastungen durch Zölle

CINCINNATI (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble erwartet hohe Kosten durch die US-Zollpolitik. So dürften sich die Belastungen im gerade angelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende Juni) auf etwa 800 Millionen US-Dollar nach Steuern belaufen, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage der Jahreszahlen mit. Gegenwind gebe es zudem durch höhere Rohstoffpreise sowie Zinskosten. Insgesamt rechnet Procter & Gamble mit Belastungen von 39 Cent für das bereinigte Ergebnis je Aktie.

Für 2025/26 rechnet der Konsumgüterkonzern mit einem stagnierenden bis vier Prozent höheren bereinigten Ergebnis je Aktie von 6,83 bis 7,09 Dollar. In der Mitte der Spanne würde dies 6,96 Dollar entsprechen. Analysten haben bislang 6,99 Dollar je Aktie auf dem Zettel. Auch beim Umsatz erwartet das Unternehmen keine großen Sprünge und geht von einem organischen Wachstum von null bis vier Prozent aus. Herausgerechnet sind dabei Währungs- sowie Portfolioeffekte. Auch hier erwarten die Marktexperten mit 2,55 Prozent Plus etwas mehr als den Mittelwert.