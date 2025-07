Rechnungskauf darf nicht zur Datenkrake werden

Berlin (ots) - Die EU will die Ausgaben ihre Bürgerinnen und Bürger stärker

kontrollieren, um sie vor Überschuldung zu schützen. Die

Verbraucherkreditrichtlinie schreibt unter anderem vor, den besonders beliebten

Kauf auf Rechnung in vielen Fällen wie ein Kreditvertrag zu behandeln. Bei allen

Einkäufen - selbst für kleinere Beträge - müssten Kundinnen und Kunden dann

umfangreiche Einkommens- und Ausgabenprüfungen über sich ergehen lassen. Auch

sollen sie nach Vorstellung des Gesetzgebers Warnhinweise über "Risiken" des

Kaufs auf Rechnung erhalten, was dem hohen Vertrauen in die besonders sichere

Bezahlmethode (https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbrauche

r/Informationen-und-Empfehlungen/Online-Banking-Online-Shopping-und-mobil-bezahl

en/Online-Shopping/Bezahlen-im-Internet/bezahlen-im-internet_node.html) schaden

würde.



Der bevh warnt die Bundesregierung bei der Umsetzung der Richtlinie eindringlich

davor, die Datensammelwut der EU zu unterstützen. Andernfalls würden viele

Verbraucherinnen und Verbraucher zu risikoreicheren Bezahlarten wechseln, wie

eine repräsentative Umfrage im Auftrag des bevh zeigt. Wir fordern deshalb in

den aktuellen Verhandlungen dazu auf, die Prüfpflichten so zu gestalten, dass

Daten so sparsam wie möglich und je nach Kaufsumme verhältnismäßig erhoben

werden müssen. Der aktuelle Entwurf (https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebung

sverfahren/DE/2025_VerbraucherkreditRL.html) ist auf einem guten Weg dahin und

darf auf keinen Fall verschärft werden.





