GoldMining Inc. unterstreicht das Engagement des Bundesstaates Alaska für kritische Infrastruktur zur Unterstützung des Whistler-Gold-Kupfer-Projekts von U.S. GoldMining

Vancouver, British Columbia – 29. Juli 2025 – GoldMining Inc. (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-exploration-progra ... - ) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) begrüßt die jüngste Ankündigung des Bundesstaates Alaska und der Alaska Industrial Development and Export Authority („AIDEA“) bezüglich der Einreichung eines Genehmigungsantrags für das West Susitna Access Project („WSAP“). Diese wichtige Infrastrukturinitiative wird ein erhebliches wirtschaftliches Entwicklungspotenzial im südlichen Zentralalaska erschließen, von dem das Whistler Gold-Kupfer-Projekt („Whistler-Projekt” oder das „Projekt”) direkt profitieren könnte, das von U.S. GoldMining Inc. („U.S. GoldMining”), einer 79-prozentigen Tochtergesellschaft von GoldMining, vorangetrieben wird.

Am 25. Juli 2025 gab AIDEA (hier) bekannt, dass sie beim US-Verteidigungsministerium einen Antrag auf eine Einzelgenehmigung für den Bau des WSAP gestellt hat, einer transformativen 78,5 Meilen langen geplanten Zufahrtsstraße durch den Matanuska-Susitna Borough („MSB“) im südlichen Zentral-Alaska. Die WSAP soll an ein separates Straßenbauprojekt des Alaska Department of Transportation & Public Facilities angeschlossen werden, das eine 22 Meilen lange neue öffentliche und industrielle Straße westlich des bestehenden Straßennetzes vorsieht. Die WSAP würde die Flaggschiff-Gold-Kupfer-Lagerstätte von U.S. GoldMining mit der bestehenden Autobahn-, Eisenbahn-, Strom- und Hafeninfrastruktur im östlichen MSB verbinden, wo in den drei Städten Anchorage, Palmer und Wasilla eine große Zahl qualifizierter Arbeitskräfte lebt. Die WSAP wird ganzjährig öffentlichen Zugang zu derzeit abgelegenen staatlichen und privaten Grundstücken innerhalb des MSB sowie zu Gebieten ermöglichen, die für die Ressourcenerschließung vorgesehen sind, darunter das Whistler-Projekt.

Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte: „Wir unterstützen und begrüßen die entschlossenen Maßnahmen des Bundesstaates Alaska und der AIDEA zur Förderung wichtiger staatlich geförderter Infrastrukturprojekte, die das Potenzial haben, die zukünftige Rohstoffgewinnung und langfristige wirtschaftliche Chancen zu erschließen“, sagte Alastair Still, CEO von GoldMining. „Diese Initiative ist ein klares Beispiel dafür, wie gezielte staatliche Infrastrukturinvestitionen als Katalysator für eine verantwortungsvolle Mineralienförderung dienen können. Als Mehrheitseigentümer von U.S. GoldMining erkennen wir den Wert des West Susitna Access Project für die Erschließung des Potenzials von Whistler, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Förderung von Investitionen und die Unterstützung des langfristigen Wirtschaftswachstums in Alaska. Angesichts der steigenden Kupfer- und Goldpreise und der Politik der Trump-Regierung zur Sicherung der heimischen Ressourcenversorgung glauben wir, dass dies der ideale Zeitpunkt ist, um ein US-amerikanisches Gold-Kupfer-Projekt wie das Whistler-Projekt voranzutreiben. Das Projekt ist gut positioniert, um von diesen günstigen Markt- und politischen Bedingungen zu profitieren, zumal es durch die kürzlich begonnene erste wirtschaftliche Bewertung und das bevorstehende Explorationsprogramm aktiv vorangetrieben wird.“