Aktie vorm neuen Kaufsignal

Übergeordnet befindet sich Paare Alto Networks in einer langfristigen Aufwärtsphase, diese dauert mindestens seit Anfang 2020 an. Hierbei gelang es bis Mitte Dezember letzten Jahres auf 207,24 US-Dollar zuzulegen, anschließend wechselte die Aktie in eine gesunde Seitwärtskonsolidierung. Diese dauert weiterhin an, die Kursgewinne der letzten Wochen lassen jedoch auf einen möglichen Ausbruchsversuch in den nächsten Tagen schließen. Im Erfolgsfall würde hieraus ein weiteres mittelfristiges Kaufsignal hervorgehen und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten.

Quartalszahlen kommen am 25. August