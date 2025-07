Nach Mega-Crash: Diese Biotech-Aktie startet gerade ein Monster-Comeback

Die Aktie von Sarepta Therapeutics sprang am Dienstag im vorbörslichen US-Handel zeitweise um fast 48 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen bekanntgab, die Auslieferung seines Gentherapeutikums Elevidys zur Behandlung von ambulanten Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) wieder aufnehmen zu dürfen. Zuvor hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA die Lieferungen wegen Sicherheitsbedenken gestoppt. Zwei jugendliche Patienten waren Anfang des Jahres nach der Einnahme des Medikaments an akutem Leberversagen gestorben, ein weiterer Patient bei einer anderen Gentherapie. Am Wochenende kursierende Berichte über den Tod eines kleinen Jungen wies Sarepta zurück: Der Fall stehe nicht im Zusammenhang mit Elevidys.

Analysten sprechen von einer wichtigen Entlastung für den schwer unter Druck stehenden Konzern. "Die Rückkehr von Elevidys auf den Markt bedeutet, dass das Worst-Case-Szenario vorerst vom Tisch ist", so die Analysten von Cantor Fitzgerald. Zugleich warnten sie: "Sicherheitsbedenken halten uns weiterhin zurück." Cantor belässt die Einstufung bei "neutral" mit einem Kursziel von 14 US-Dollar. BMO Capital Markets hob das Kursziel von 25 auf 50 US-Dollar an, behielt aber "Market Perform" bei.