Siltronic senkt Ausblick - Aktie fällt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chip-Zulieferer Siltronic blickt mangels deutlicher Nachfrageerholung vorsichtiger auf die Umsatzentwicklung 2025. "Das erkennbare Wachstum in den Endmärkten schlägt sich bislang nicht in einer Normalisierung der Lagerbestände bei den Chipherstellern nieder", sagte Siltronic-Chef Michael Heckmeier bei der Zahlenvorlage am Dienstag. Daher seien Kunden weiter zurückhaltend bei Bestellungen von Silizium-Wafern, aus denen sie Chips herstellen. Zudem belastet die Abwertung des US-Dollar zum Euro. Dass es im zweiten Quartal dennoch besser lief als von Analysten erwartet, half an der Börse nicht. Der Aktienkurs geriet im Handelsverlauf schwer unter Druck.

Die Anteilscheine des Unternehmens, an dem Wacker Chemie beteiligt ist, legten am Dienstagvormittag zunächst bis auf gut 47 Euro zu, drehten dann aber ins Minus. Am Nachmittag ging es zuletzt um rund acht Prozent auf 40,74 Euro nach unten. Der erst wenige Wochen junge Erholungstrend vom Tief seit 2016 hat damit zwar noch Bestand, wackelt aber langsam.