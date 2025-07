Novo Nordisk - Aktie auf Talfahrt - 29.07.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Novo Nordisk-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,21 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um +7,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,81 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Novo Nordisk auf -29,08 %.

Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,06 % 1 Monat +0,81 % 3 Monate +8,21 % 1 Jahr -48,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngste Kursentwicklung der Novo Nordisk Aktie, die durch eine Herabstufung des Ausblicks und den Einsatz günstigerer Medikamentenkopien in den USA unter Druck geraten ist. Teilnehmer diskutieren die Angemessenheit des Kurs-Gewinn-Verhältnisses angesichts eines erwarteten Wachstums von 15% und bewerten die Reaktion der Börse als übertrieben. Einige Nutzer sehen Kaufgelegenheiten und haben ihre Positionen aufgestockt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,98 Mrd. wert.

Nach einer abermaligen Senkung des Ausblicks haben Anleger bei Novo Nordisk am Dienstag die Reißleine gezogen. Der Aktienkurs brach am frühen Nachmittag um 28 Prozent auf 326,35 Kronen ein, was in Euro gerechnet eine Schwund von rund 75 Milliarden …

Bagsværd, Denmark, 29 July 2025 – Novo Nordisk today announced that Maziar Mike Doustdar has been appointed as president and chief executive officer, effective 7 August 2025. Mike Doustdar succeeds Lars Fruergaard Jørgensen, who will step down as …

Wegen schwächer als gedachter Geschäfte mit den Diabetes- und Abnehmmitteln Ozempic und Wegovy muss der Pharmakonzern Novo Nordisk bei seinem Jahresausblick zurückrudern. Die Dänen erwarten für 2025 ein Umsatzwachstum auf Basis konstanter …

Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.