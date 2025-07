MTU: "Jede Kursschwäche als Kaufgelegenheit nutzen"

Die Aktie des Triebwerkbauers MTU ist am Dienstag zeitweise an die DAX-Spitze gestiegen, nachdem JPMorgan sein Kursziel deutlich erhöht hatte. Analyst David Perry hob es von 375 auf 430 Euro an und bekräftigte seine Einstufung "Overweight". Er schrieb: "Kurzfristige Herausforderungen könnten die Aktie in den kommenden Monaten belasten, aber wir empfehlen langfristigen Investoren, jede Kursschwäche als Kaufgelegenheit zu nutzen."

Perry verwies auf drei zentrale Treiber: Erstens steuere MTU auf eine "mehrjährige Erntephase" zu, in der das GTF-Programm (Geared Turbofan, Getriebefan-Triebwerk) in eine bessere Phase eintrete. Zweitens gebe es einen "klaren Fahrplan" für eine deutliche Verbesserung des freien Barmittelzuflusses. Drittens werde die Aktie im Vergleich zu Konkurrenten wie Rolls-Royce und Safran mit einem deutlichen Abschlag gehandelt. Auf Basis der mittelfristigen Ziele, die MTU im Juni auf der Pariser Luftfahrtschau vorgestellt hatte, erhöhte Perry auch seine Gewinnprognosen je Aktie bis 2030.