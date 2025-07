PROVIREX und LIV erhalten 1,7 Millionen Euro PROFI Transfer Plus-Förderung / Gentherapie-Plattform gegen HTLV-1 (FOTO)

Hamburg (ots) - Das Hamburger Biotechnologieunternehmen PROVIREX Genome Editing

Therapies GmbH erhält gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Virologie (LIV),

Arbeitsgruppe "Genomik retroviraler Erkrankungen" unter der Leitung von Dr. Dr.

Ulrike Lange, eine Förderung in Höhe von 1,7 Millionen Euro im Rahmen des

Förderprogramms PROFI Transfer Plus der Hamburgischen Investitions- und

Förderbank (IFB Hamburg) und des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

(EFRE). Im Zentrum des geförderten Entwicklungskooperationsprojekts TheraImmun

steht der Aufbau einer modularen Gentherapie-Plattform zur gezielten

Modifikation von Immunzellen.



Die Förderung läuft über 30 Monate ab August 2025. Die erste Anwendung dieser

Plattform ist die Behandlung von Infektionen mit dem humanen T-lymphotropen

Virus 1 (HTLV-1) - einem Retrovirus, das wie HIV sein eigenes virales Erbgut in

das Erbgut der Immunzellen einbaut und schwerwiegende Erkrankungen wie

T-Zell-Leukämien und neurologische Störungen verursachen kann.







Projekt ändern soll. Der therapeutische Ansatz basiert auf einer

Designer-Rekombinase (RecHTLV), die das in Immunzellen integrierte virale Erbgut

gezielt entfernt. Die Rekombinase wird über virale Transportvehikel (AAV) in die

betroffenen Immunzellen eingeschleust. Diese Vehikel tragen auf ihrer Oberfläche

spezifische Antikörperfragmente (VHH-Antikörper), die die gezielte Adressierung

ermöglichen.



Die eingesetzte Technologie baut auf einer bereits von PROVIREX entwickelten und

patentierten Lösung zur Entfernung von integrierten HIV auf. Im Projekt

TheraImmun wird diese Technologie mit der Expertise zu

VHH-Antikörper-AAV-Transportvehikel am LIV kombiniert. Zudem werden für die

präklinische Erprobung des Therapieansatzes im Projektverlauf

3D-Organoid-Modelle eingesetzt, die als realitätsnahe Gewebemodelle eine präzise

und ethisch vertretbare Forschung ohne Tierversuche ermöglichen können.



Dr. Niklas Beschorner, Leiter Forschung bei PROVIREX, betont: "Diese Kooperation

bündelt unsere therapeutische Plattformtechnologie mit exzellenter virologischer

Forschung. Gemeinsam mit dem LIV schaffen wir die Grundlage für eine gezielte

Gentherapie gegen HTLV-1."



Dr. Dr. Ulrike Lange, Leiterin der Forschungsgruppe "Genomik Retroviraler

Infektionen" am LIV, ergänzt: "HTLV-1 wird als global verbreitete

Gesundheitsbedrohung oft unterschätzt. Die Zusammenarbeit mit PROVIREX

ermöglicht es uns, wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die Entwicklung

innovativer Therapien zu übersetzen."



Dr. Carsten Lohmann, Leiter Organisationseinheit Innovationsförderung, IFB





