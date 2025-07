DP WORLD SMART LOGISTICS NETWORK LIEFERT McLAREN RENNWAGEN AN FANS AM TRAFALGAR SQUARE

In einer eindrucksvollen Demonstration der Möglichkeiten intelligenter Logistik koordinierte DP World die zeitkritische Lieferung des neuen WEC 2027-Showcars von McLaren Racing vom Circuit de 24 Heures du Mans in Frankreich zum McLaren Technology Centre in Woking, bevor das Auto seinen Weg zum ersten Racing Live: London-Event am Trafalgar Square fand.

Stephen Whittingham, Executive Vice President, North Europe, bei DP World, kommentiert: „Die Logistikoperation war ein Test für Präzision und Timing, bei dem DP World einen maßgeschneiderten, temperaturkontrollierten Glascontainer einsetzte, um den sicheren Transport des WEC-Showcars von McLaren Racing unter engen Zeitvorgaben zu gewährleisten."

„Durch die Nutzung unseres ausgedehnten europäischen Netzwerks wurde der Umzug nahtlos von unseren Logistikexperten durchgeführt und unterstreicht die Fähigkeiten des Unternehmens bei der Unterstützung hochwertiger und sensibler Fracht für die Automobil- und Motorsportindustrie."

Der endgültige Bestimmungsort des WEC 2027-Showcars, McLaren Racing Live: London, fand vor der berühmten Kulisse des Trafalgar Square statt und brachte die Energie der Formel 1 in das Zentrum der Hauptstadt. Als Teil des Fan-Erlebnisses hat DP World in Zusammenarbeit mit dem McLaren F1 Team eine „Pit Stop Challenge" mit einem der McLaren Formel 1 Team-Showcars entwickelt.

Mehr als tausend Rennsportfans nutzten die Chance, die Rolle eines McLaren-Boxencrew-Mitglieds zu übernehmen und einen Reifenwechsel mit der Geschwindigkeit eines echten F1-Teams durchzuführen. Die Wartezeiten betrugen über eine Stunde, während die Fans gespannt darauf warteten, beim dynamischen Showcar des aktuellen Spitzenreiters der Konstrukteurswertung Hand anlegen zu können.