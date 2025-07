Corning - Aktie zieht deutlich an - 29.07.2025

Corning Inc. ist ein führendes Unternehmen in der Materialwissenschaft, spezialisiert auf Spezialgläser und Keramiken. Hauptprodukte sind Display-Gläser, Glasfaserkabel und Biotechnologie-Lösungen. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Asahi Glass und Schott AG. Corning besticht durch innovative Forschung und maßgeschneiderte Lösungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Corning einen Gewinn von +22,93 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Corning auf +3,95 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Corning Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,39 % 1 Monat +8,35 % 3 Monate +22,93 % 1 Jahr +20,72 %

Informationen zur Corning Aktie

Es gibt 856 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,69 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Corning Incorporated (NYSE: GLW) today announced its second-quarter 2025 results and provided its outlook for third-quarter 2025. This press release features multimedia. View the full release here: …

Corning Aktie jetzt kaufen?

Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.