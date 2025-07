Ölpreise legen weiter zu - Brent-Öl über 70 US-Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag weiter zugelegt. Im Vergleich zum deutlichen Anstieg zum Wochenauftakt hielt sich die Bewegung aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 70,64 US-Dollar. Das waren 60 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 65 Cent auf 67,36 Dollar.

Am Vortag waren die Ölpreise stärker gestiegen, nachdem die USA den Druck auf das wichtige Ölförderland Russland erhöht hatten. Der Preis für Brent-Öl war zeitweise um fast zwei Dollar je Barrel gestiegen. US-Präsident Donald Trump setzte Russland ein neues Ultimatum bei seinen Bemühungen um Frieden in der Ukraine. Trump verkürzte die Frist von 50 Tagen auf "zehn oder zwölf Tage, nach deren Ablauf deutlich höhere Zölle für Russlands Handelspartner drohen.