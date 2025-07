SAF-Holland schwach nach gekappten Prognosen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gesenkte Jahresziele haben die Aktie von SAF-Holland am Dienstagnachmittag auf Talfahrt geschickt. Das Papier des Nutzfahrzeug-Zulieferers büßte als eines der schwächeren Werte im SDax 2,0 Prozent auf 16,58 Euro ein. Zeitweise war es bis auf 15,62 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juni abwärts gegangen. Die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend bei rund 15,75 Euro bot letztlich aber eine Unterstützung.

SAF-Holland senkte zur Vorlage von vorläufigen Quartalszahlen die Jahresumsatzprognose und passte die bereinigte Marge für das operative Ergebnis an das untere Ende der bisher avisierten Spanne an. Dabei verwies der Konzern auf die allgemeine Kaufzurückhaltung wegen der US-Handelspolitik und Unsicherheiten über die Einführung einer Abgasnorm für Trucks in den USA ab dem Modelljahr 2027./ck/jha/