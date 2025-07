Die Deutsche Bahn stellt mit Technologiepartner Comarch die Weichen für die Zukunft des Treueprogramms BahnBonus

München (ots/PRNewswire) - Die Comarch AG freut sich, den Beginn einer

Partnerschaft mit der DB Fernverkehr AG bekannt zu geben. Im Rahmen eines

gemeinsamen Projekts wird das bestehende Treueprogramm BahnBonus auf die

leistungsstarke und flexible Infrastruktur von Comarch migriert und dort

langfristig betrieben.



Projektstart im Jahr 2025





Das gemeinsame Implementierungsprojekt wird im Laufe des Jahres 2025 beginnen.

Ziel ist die vollständige Migration des bestehenden Treueprogramms BahnBonus auf

die modulare Plattform Comarch Customer Loyalty Management (CLM) als Teil der

Modernisierung der gesamten CRM-Architektur der DB Fernverkehr AG.



Kundenorientierung: Schnellere Implementierung von Erweiterungen



Mit der Migration auf die Infrastruktur von Comarch will die DB Fernverkehr AG

eine modulare, zukunftssichere und flexible IT-Landschaft für ihr

Kundenbindungsprogramm in Verbindung mit anderen CRM-Bereichen, insbesondere dem

Direktmarketing und dem Kundenservice, aufbauen. Ziel ist es, durch den Einsatz

modernster IT-Lösungen Kundenangebote mit einer schnellen Markteinführungszeit

bereitzustellen.



"Die IT-Lösung von Comarch für das Kundenbindungsmanagement hat uns im Rahmen

einer europaweiten Ausschreibung mit ihrer sehr hohen Leistungsfähigkeit und

ihrem attraktiven Angebot überzeugt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit

Comarch bei unserem Kundenbindungsprogramm und die damit verbundenen

Möglichkeiten, BahnBonus in Zukunft noch dynamischer zu entwickeln", erklärt

Katharina Jendritzky, Gesamtprojektleiterin des CRM-Einführungsprojekts bei der

DB Fernverkehr AG.



Langfristige Partnerschaft



Die vertragliche Basis der Zusammenarbeit ist ein langfristiger Rahmenvertrag.

Beide Partner setzen damit auf eine nachhaltige, vertrauensvolle Partnerschaft

und schaffen die Voraussetzungen für kontinuierliche Innovationen im Bereich des

Loyalitätsmanagements.



Das Comarch Customer Loyalty Management (CLM)-System wird mit allen

Anpassungsmöglichkeiten eingesetzt. Die modulare Architektur des Systems

ermöglicht eine maßgeschneiderte Anpassung an die Bedürfnisse der DB Fernverkehr

AG und gewährleistet gleichzeitig Skalierbarkeit und technologische

Zukunftssicherheit.



"Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das uns die DB Fernverkehr AG

entgegenbringt. Diese Auszeichnung ist nicht nur ein Meilenstein für uns,

sondern auch ein starkes Signal für unsere gemeinsame Innovationskraft.

Kundenbindung neu zu denken bedeutet, digitale Exzellenz und

Benutzerorientierung intelligent zu kombinieren. Wer heute treue Kunden haben

will, muss mehr bieten als Punkte: Relevanz, Einstellung und echter Mehrwert.

Genau daran arbeiten wir jetzt zusammen mit der DB - mit Begeisterung, Erfahrung

und dem klaren Ziel, etwas Nachhaltiges zu schaffen. Auf allen Ebenen. Wir

bringen jetzt alles auf den Weg - datengestützt, nachhaltig und mit viel

Schwung", erklärt Mariusz Kolasa, Direktor für Kundenbindungsberatung DACH bei

Comarch.



