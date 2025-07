Wärme aus Biomasse bleibt Spitze / Bioenergie war auch 2024 die wichtigste erneuerbare Wärmequelle in Deutschland (FOTO)

Gülzow (ots) - Bioenergie war mit einem Anteil von über 80 Prozent auch 2024 der

Hauptlieferant erneuerbarer Wärme in Deutschland. Wichtigster Bioenergieträger

ist Holz; der Beitrag von Biogas und Biomethan hat sich seit 2010 mehr als

verdoppelt. Das geht aus den Zahlen der Arbeitsgruppe Erneuerbare

Energien-Statistik beim Bundesumweltamt hervor.



Wärme aus Holz dominiert





Erneuerbare Wärme trägt in Deutschland derzeit mit rund 18% zur Wärmeversorgungbei und wird vor allem aus festerhttps://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/b?tag=Biomasse#alphabar ,insbesondere aus Scheitholz, Holzpellets und Holzhackschnitzeln, erzeugt. Siekommen nicht nur in Öfen und Kesseln privater Haushalte zum Einsatz, sondernauch in größeren Gebäuden und an Wärmenetzen von Kommunen, Unternehmen,Stadtwerken und Energieversorgern. Neben Energieholz werden auch Stroh,Miscanthus und sogenannte Paludi-Biomasse aus wiedervernässten Mooren genutzt.Feinstaubemissionen gehen zurückFeinstaubemissionen in Deutschland sind seit Jahrzehnten stetig rückläufig undso auch die Emissionen aus den Holzfeuerungen. Technischer Fortschritt beiEffizienz und Emissionen von Holzheizungen, angereizt durch strengeEmissionsregelungen sowie Förderprogramme für besonders emissionsarmeHolzheizungen, haben diese Entwicklung begünstigt.Hersteller von Pelletheizungen, Hackschnitzel- und Scheitholzkesseln haben inden letzten Jahren enorme Fortschritte in Sachen Effizienzsteigerung undEmissionsminderung gemacht.Kaskadennutzung mit Rest- bzw. Altholzverbrennung am Ende der KetteErgebnisse aus dem Monitoring der Holzverwendung in Deutschland belegen, dass ingroßen Biomasseanlagen der Energieversorger und Industrieunternehmen bis zu 87 %Altholz und Restholz aus Kaskadennutzung für die Erzeugung von Strom undProzesswärme sowie Fernwärme zum Einsatz kommen. Auch in den Holzheizungen undHeizwerken im Bereich Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie Kommunen kommtüberwiegend Wald- und Industrierestholz sowie Energieholz aus derLandschaftspflege zum Einsatz.Beim Energieholzeinsatz in privaten Haushalten liegt der Anteil vonHolzsortimenten aus Kaskadennutzung bei rund 50 %. Der Einsatz von Waldholz,meist als Scheitholz aus eigenem Waldbesitz oder von Selbstwerbern alsWaldrestholz/Kronenholz in Kommunal- und Landeswald gewonnen, erfolgt in denKamin- und Kachelöfen sowie Scheitholzvergasern der privaten Haushalte. MitHolzpellets kommt in zunehmender Menge ein Energieholzprodukt in privaten